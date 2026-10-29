Intercambio comercial en la frontera sigue fluido

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Jimaní, Independencia, RD.- Pese a que se agudiza el conflicto en el vecino país de Haití, tras la desaparición de cuatro técnicos aeronáuticos de las Fuerzas de Supresión Salvadoreñas, el mercado binacional de Malpaso, en Jimaní, provincia Independencia, se desarrolla con normalidad.
La actividad comercial, como de costumbre, registró este jueves, una importante afluencia de compradores haitianos y dominicanos.
Esto a pesar de que del otro lado de la frontera, la situación se mantiene cada vez más tensa.
Por Jeidys Pérez
Te puede interesar
- ¡Frontera bajo supervisión! Defensa y Presidencia recorren pasos fronterizos
- Bukele promete ayudar a Haití a recuperar el control de su territorio
- Río Partido sigue sin carretera de acceso pese a compromiso de Turismo
- PLD acusa al Gobierno de dar la espalda a productores de habichuelas
- Pastor Custodio Matos pide más oportunidades para jóvenes de la región Sur