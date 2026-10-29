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Intercambio comercial en la frontera sigue fluido

Jimaní, Independencia, RD.- Pese a que se agudiza el conflicto en el vecino país de Haití, tras la desaparición de cuatro técnicos aeronáuticos de las Fuerzas de Supresión Salvadoreñas, el mercado binacional de Malpaso, en Jimaní, provincia Independencia, se desarrolla con normalidad. La actividad comercial, como de costumbre, registró este jueves, una importante afluencia de […]

Gabriela Mora Encarnación
Mercado
Esto a pesar de que del otro lado de la frontera, la situación se mantiene cada vez más tensa. Foto: Fuente externa
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Jimaní, Independencia, RD.- Pese a que se agudiza el conflicto en el vecino país de Haití, tras la desaparición de cuatro técnicos aeronáuticos de las Fuerzas de Supresión Salvadoreñas, el mercado binacional de Malpaso, en Jimaní, provincia Independencia, se desarrolla con normalidad.

La actividad comercial, como de costumbre, registró este jueves, una importante afluencia de compradores haitianos y dominicanos.

Esto a pesar de que del otro lado de la frontera, la situación se mantiene cada vez más tensa.

Por Jeidys Pérez

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ETIQUETAS:FronteraHaitianosComercio
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