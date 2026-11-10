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Padres, madres y comunitarios cerraron este martes la escuela Melquíades Peguero, ubicada en Los Hatillos, Hato Mayor, en protesta por las precarias condiciones sanitarias del centro educativo, que dejaron a 526 estudiantes sin recibir docencia.

Los manifestantes denunciaron el abandono de los baños, la falta de conserjes y la presencia de numerosas moscas en las instalaciones, situaciones que, según aseguran, ponen en riesgo la salud de los alumnos y del personal docente.

Los manifestantes denunciaron el abandono de los baños

La falta de conserjes

La presencia de numerosas moscas en las instalaciones

Estas situaciones que, según aseguran, ponen en riesgo la salud de los alumnos y del personal docente.

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Según explicaron la protesta busca llamar la atención de las autoridades del Ministerio de Educación para que intervengan de manera urgente y garanticen condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades escolares.

Padres, madres y comunitarios cerraron este martes la escuela Melquíades Peguero

ADP respalda protesta en escuela de Los Hatillos

El gremio docente respalda el reclamo

El presidente municipal de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) respaldó el reclamo de las familias. Además cuestionó que los centros educativos operen sin el personal de apoyo necesario para garantizar la limpieza y el mantenimiento.

El dirigente sindical sostuvo que las autoridades educativas deben priorizar la salud y el bienestar de los estudiantes y docentes, especialmente ante las condiciones de insalubridad denunciadas en el plantel.

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Asimismo, insistió en la necesidad de una respuesta inmediata del Ministerio de Educación para solucionar las deficiencias que afectan a la comunidad educativa.

Exigen condiciones dignas para regresar a las aulas

Mantendrán cerrado el centro educativo

Los padres, comunitarios y representantes del gremio magisterial advirtieron que mantendrán cerrado el centro educativo hasta que las autoridades garanticen condiciones sanitarias adecuadas.

526 estudiantes siguen sin docencia

La medida mantiene sin docencia a los 526 estudiantes de la escuela Melquíades Peguero, mientras las familias esperan una intervención que permita retomar las clases en un ambiente seguro, limpio y digno.

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La comunidad educativa reiteró su llamado al Ministerio de Educación para que atienda la situación. También para que resuelva las necesidades de personal y mantenimiento del plantel.