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El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) ejecuta trabajos de limpieza del cauce del río Tireo y construcción de muros de gaviones para reducir el riesgo de inundaciones que amenaza viviendas y terrenos agrícolas de la zona.
El director ejecutivo del INDRHI, Olmedo Caba, recorrió el área para supervisar los avances de las intervenciones, orientadas a proteger a las familias y disminuir los daños a la producción agrícola.
La institución también informó que ha desarrollado trabajos en otros puntos estratégicos de Constanza y del distrito municipal de Tireo, como parte de las acciones para reducir los riesgos de inundaciones.
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Encuentro para abordar los riesgos
Asimismo, anunció que en los próximos días se realizará un encuentro con representantes de los ministerios de Medio Ambiente y Agricultura, el INDRHI, autoridades locales, asociaciones agrícolas, juntas de vecinos y comunitarios.
La reunión busca abordar la situación que afecta a las comunidades y los terrenos productivos de esta zona, donde las crecidas del río Tireo representan un riesgo para las viviendas y la actividad agrícola.
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