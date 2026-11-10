 Saltar al contenido
CDN
Regionales
Añadir CDN a Google

INDRHI interviene río Tireo para reducir inundaciones y proteger cultivos

Los trabajos incluyen limpieza del cauce y construcción de muros de gaviones, mientras se prepara un encuentro con autoridades y representantes comunitarios para abordar los riesgos de inundaciones.s.

Ruth Salcedo
Olmedo Caba supervisa los trabajos de intervención en el río Tireo, en Constanza.
El director ejecutivo del INDRHI, Olmedo Caba, durante el recorrido de supervisión de los trabajos en el río Tireo.
¿Quieres resumir esta noticia?

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) ejecuta trabajos de limpieza del cauce del río Tireo y construcción de muros de gaviones para reducir el riesgo de inundaciones que amenaza viviendas y terrenos agrícolas de la zona.

El director ejecutivo del INDRHI, Olmedo Caba, recorrió el área para supervisar los avances de las intervenciones, orientadas a proteger a las familias y disminuir los daños a la producción agrícola.

La institución también informó que ha desarrollado trabajos en otros puntos estratégicos de Constanza y del distrito municipal de Tireo, como parte de las acciones para reducir los riesgos de inundaciones.

Notas relacionadas

Encuentro para abordar los riesgos

Asimismo, anunció que en los próximos días se realizará un encuentro con representantes de los ministerios de Medio Ambiente y Agricultura, el INDRHI, autoridades locales, asociaciones agrícolas, juntas de vecinos y comunitarios.

La reunión busca abordar la situación que afecta a las comunidades y los terrenos productivos de esta zona, donde las crecidas del río Tireo representan un riesgo para las viviendas y la actividad agrícola.

Te puede interesar

  1. RegionalesGobierno entrega equipos por RD$14.4 millones a regantes del Río Camú
  2. RegionalesMuere el regidor del PRM en Constanza, Juan Pablo Moreno «Javielo»
  3. RegionalesResidentes de Licey, La Vega, reclaman carretera tras 20 años de promesas incumplidas
  4. RegionalesSantiago refuerza limpieza de drenajes ante riesgo de inundaciones
  5. República DominicanaConstitucionalistas reclaman acciones para proteger la soberanía dominicana
Recibe las noticias más importantes en tu correoSuscríbete a nuestro newsletter y mantente informado.

Leer términos y condiciones · Políticas de privacidad
ETIQUETAS:InundacionesConstanzaINDRHIrío TireoOlmedo Caba
Comparte esta noticia:

ÚLTIMAS NOTICIAS