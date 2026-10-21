Indomet advierte sobre aguaceros e inundaciones en el Cibao

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó aguaceros moderados, tormentas eléctricas y posibles inundaciones para la tarde de este miércoles y durante el jueves en varias provincias del Cibao, la línea noroeste y el suroeste del país.

Durante las primeras horas de este miércoles, las posibilidades de lluvias serán escasas en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, las condiciones del tiempo cambiarán en horas de la tarde por la incidencia de una vaguada.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones más importantes podrían registrarse en Santiago, Puerto Plata, Valverde, La Vega, Monseñor Nouel, Duarte, Monte Cristi, Santiago Rodríguez y Dajabón.

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Las lluvias podrían provocar inundaciones en zonas vulnerables, especialmente en comunidades ubicadas cerca de ríos, arroyos y cañadas.