Indomet advierte sobre aguaceros e inundaciones en el Cibao

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El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó aguaceros moderados, tormentas eléctricas y posibles inundaciones para la tarde de este miércoles y durante el jueves en varias provincias del Cibao, la línea noroeste y el suroeste del país.
Durante las primeras horas de este miércoles, las posibilidades de lluvias serán escasas en gran parte del territorio nacional. Sin embargo, las condiciones del tiempo cambiarán en horas de la tarde por la incidencia de una vaguada.
De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones más importantes podrían registrarse en Santiago, Puerto Plata, Valverde, La Vega, Monseñor Nouel, Duarte, Monte Cristi, Santiago Rodríguez y Dajabón.
Las lluvias podrían provocar inundaciones en zonas vulnerables, especialmente en comunidades ubicadas cerca de ríos, arroyos y cañadas.
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COE mantiene alerta verde en cinco provincias
Ante las lluvias registradas el martes y las precipitaciones previstas para las próximas horas, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió alerta verde para cinco provincias.
Las demarcaciones bajo alerta son Santiago, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Valverde y Dajabón.
El organismo exhortó a los residentes en zonas bajas y vulnerables a mantenerse en comunicación con los organismos de emergencia. También seguir las orientaciones de las autoridades.
La alerta responde al riesgo de inundaciones que podrían generar las lluvias acumuladas y los aguaceros pronosticados para este miércoles y jueves.
Cienfuegos vuelve a enfrentar problemas por las lluvias
En Santiago, los aguaceros registrados durante la tarde y la noche del martes provocaron inundaciones en algunas zonas, aunque la Defensa Civil informó que no fueron de gran magnitud en términos generales.
La situación más relevante se presentó en Santiago Oeste, especialmente en el sector de Cienfuegos.
En los barrios La Gloria y 27 de Febrero, los residentes enfrentan recurrentemente problemas de inundación cada vez que se producen lluvias.
La persistencia de esta situación mantiene la preocupación entre las familias de estas comunidades, donde las precipitaciones pueden dificultar el tránsito y afectar las actividades cotidianas.
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