 Saltar al contenido
CDN
Regionales
Añadir CDN a Google

Incendio en Santiago deja familias con pérdidas materiales

Más de siete unidades del Cuerpo de Bomberos de Santiago participaron en la extinción de un incendio que dejó a varias familias con pérdidas materiales. Residentes denunciaron que vehículos mal estacionados dificultaron el acceso de los camiones al lugar.

Marianny Valdez
Labores de los bomberos para controlar un incendio que afectó a varias familias en Santiago.
Más de siete unidades del Cuerpo de Bomberos de Santiago participaron en las labores para sofocar el incendio.
¿Quieres resumir esta noticia?

Más de siete unidades del Cuerpo de Bomberos de Santiago participaron en las labores para sofocar un incendio. Este se propagó rápidamente y dejó a varias familias con pérdidas materiales.

Residentes en la zona describieron la situación como penosa y lamentaron que algunas familias perdieran todos sus ajuares en cuestión de minutos.

Además, denunciaron que los vehículos estacionados de manera incorrecta dificultaron el acceso de los camiones de bomberos al lugar del siniestro.

“Los bomberos no podían pasar y eso influyó a que el incendio se propagara más”, expresaron residentes de la zona.

Notas relacionadas

Las autoridades realizarán un levantamiento para determinar las causas del fuego y establecer las circunstancias en las que se produjo.

Mientras tanto, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, la Policía Nacional, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), la Defensa Civil y otras instituciones mantienen un operativo de apoyo y respuesta coordinada ante la emergencia.

Te puede interesar

  1. República DominicanaIncendio afecta planta eléctrica del Centro Médico de Otorrinolaringología
  2. RegionalesHombre muere tras presunta agresión de su hijo en Guatapanal, Valverde
  3. RegionalesOperativo Garantía de Paz deja diez detenidos en Monseñor Nouel
  4. RegionalesDos personas reportadas como desaparecidas son localizadas en Santiago
  5. RegionalesApresan a hombre acusado de matar a su pareja en San Juan
Recibe las noticias más importantes en tu correoSuscríbete a nuestro newsletter y mantente informado.

Leer términos y condiciones · Políticas de privacidad
ETIQUETAS:IncendioCuerpo de BomberosPolicía NacionalDigesettcomuniades
Comparte esta noticia:

ÚLTIMAS NOTICIAS