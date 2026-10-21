Incendio en Santiago deja familias con pérdidas materiales

Más de siete unidades del Cuerpo de Bomberos de Santiago participaron en las labores para sofocar un incendio. Este se propagó rápidamente y dejó a varias familias con pérdidas materiales.

Residentes en la zona describieron la situación como penosa y lamentaron que algunas familias perdieran todos sus ajuares en cuestión de minutos.

Además, denunciaron que los vehículos estacionados de manera incorrecta dificultaron el acceso de los camiones de bomberos al lugar del siniestro.

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