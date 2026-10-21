Incendio en Santiago deja familias con pérdidas materiales

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Más de siete unidades del Cuerpo de Bomberos de Santiago participaron en las labores para sofocar un incendio. Este se propagó rápidamente y dejó a varias familias con pérdidas materiales.
Residentes en la zona describieron la situación como penosa y lamentaron que algunas familias perdieran todos sus ajuares en cuestión de minutos.
Además, denunciaron que los vehículos estacionados de manera incorrecta dificultaron el acceso de los camiones de bomberos al lugar del siniestro.
“Los bomberos no podían pasar y eso influyó a que el incendio se propagara más”, expresaron residentes de la zona.
Notas relacionadas
Las autoridades realizarán un levantamiento para determinar las causas del fuego y establecer las circunstancias en las que se produjo.
Mientras tanto, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, la Policía Nacional, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), la Defensa Civil y otras instituciones mantienen un operativo de apoyo y respuesta coordinada ante la emergencia.
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