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Incendio deja a varias familias sin sus pertenencias en Santiago

Varias familias perdieron sus pertenencias tras un incendio en Hato Mayor, Santiago, que dejó a un hombre con quemaduras leves y no causó víctimas mortales.

Marianny Valdez
Viviendas afectadas por un incendio ocurrido durante la madrugada en el sector Hato Mayor, Santiago, donde varias familias perdieron sus pertenencias.
Varias familias resultaron afectadas por un incendio ocurrido durante la madrugada en el sector Hato Mayor, al sur de Santiago.
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Santiago de los Caballeros.– Varias familias perdieron sus pertenencias tras un incendio registrado durante la madrugada en la calle Ana Jiménez, del sector Hato Mayor, al sur de Santiago. El siniestro dejó a un hombre con quemaduras leves y no se reportaron víctimas mortales.

Abel Castillo, quien se encontraba en una de las viviendas afectadas, relató que los niños alertaron sobre el fuego. Esto permitió que él y su esposa salieran a tiempo y evitaran consecuencias mayores.

De acuerdo con la versión ofrecida, un posible cortocircuito habría originado el incendio. Sin embargo, las autoridades deberán determinar las causas del siniestro.

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Unidades del Cuerpo de Bomberos de Santiago acudieron al lugar y lograron sofocar las llamas con el apoyo de residentes de la comunidad.

Ante las pérdidas materiales sufridas por las familias afectadas, la junta de vecinos solicitó asistencia urgente a la Gobernación Provincial y al Ayuntamiento de Santiago, con el propósito de gestionar ayuda para los damnificados.

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ETIQUETAS:IncendioAyuntamiento de SantiagoQuemadurasComunidades
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