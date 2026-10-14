Incendio deja a varias familias sin sus pertenencias en Santiago

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Santiago de los Caballeros.– Varias familias perdieron sus pertenencias tras un incendio registrado durante la madrugada en la calle Ana Jiménez, del sector Hato Mayor, al sur de Santiago. El siniestro dejó a un hombre con quemaduras leves y no se reportaron víctimas mortales.
Abel Castillo, quien se encontraba en una de las viviendas afectadas, relató que los niños alertaron sobre el fuego. Esto permitió que él y su esposa salieran a tiempo y evitaran consecuencias mayores.
De acuerdo con la versión ofrecida, un posible cortocircuito habría originado el incendio. Sin embargo, las autoridades deberán determinar las causas del siniestro.
Notas relacionadas
Unidades del Cuerpo de Bomberos de Santiago acudieron al lugar y lograron sofocar las llamas con el apoyo de residentes de la comunidad.
Ante las pérdidas materiales sufridas por las familias afectadas, la junta de vecinos solicitó asistencia urgente a la Gobernación Provincial y al Ayuntamiento de Santiago, con el propósito de gestionar ayuda para los damnificados.
Te puede interesar
- Incendio afecta planta eléctrica del Centro Médico de Otorrinolaringología
- DGM someterá a 13 dominicanos por agredir a agentes y obstaculizar operativo
- Motociclista resulta gravemente herido tras chocar con yipeta en Espaillat
- Apresan a hombre acusado de matar a su pareja en San Juan
- Residentes de Arroyo Hondo Abajo temen colapso de puente en Santiago