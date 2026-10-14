Incendio deja a varias familias sin sus pertenencias en Santiago

Santiago de los Caballeros.– Varias familias perdieron sus pertenencias tras un incendio registrado durante la madrugada en la calle Ana Jiménez, del sector Hato Mayor, al sur de Santiago. El siniestro dejó a un hombre con quemaduras leves y no se reportaron víctimas mortales.

Abel Castillo, quien se encontraba en una de las viviendas afectadas, relató que los niños alertaron sobre el fuego. Esto permitió que él y su esposa salieran a tiempo y evitaran consecuencias mayores.

De acuerdo con la versión ofrecida, un posible cortocircuito habría originado el incendio. Sin embargo, las autoridades deberán determinar las causas del siniestro.