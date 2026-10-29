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Incendio arrasa fábrica de cosméticos y artículos quirúrgicos en Cienfuegos

Un incendio destruyó los dos niveles de una fábrica de productos de belleza y artículos quirúrgicos en Cienfuegos, Santiago Oeste. Unidades de bomberos de varias localidades del Cibao acudieron para combatir las llamas y evitar que se extendieran a instalaciones cercanas. El propietario, Eriberto Rodríguez, cuestionó la respuesta de los equipos de emergencia. Las causas del siniestro y el monto de los daños aún no han sido determinados.

Marianny Valdez
Incendio que destruyó una fábrica de productos de belleza y artículos quirúrgicos en Santiago Oeste.
Un incendio destruyó los dos niveles de una fábrica de productos de belleza y artículos quirúrgicos en Cienfuegos.
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Un incendio destruyó la mañana de este miércoles los dos niveles de una fábrica de productos de belleza y artículos quirúrgicos, ubicada en Cienfuegos, Santiago Oeste, y dejó cuantiosas pérdidas materiales.

Al lugar acudieron unidades de los cuerpos de bomberos de Santiago, Santiago Oeste, Villa González y otras localidades de la región del Cibao. Esto, para combatir las llamas y evitar que se propagaran a instalaciones cercanas.

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Eriberto Rodríguez, propietario de la empresa, cuestionó la actuación de los bomberos. Alegó que llegaron tarde al lugar y que, además, no disponían de agua para combatir el fuego, lo que prolongó la espera.

Hasta el momento, las causas del siniestro y el monto de las pérdidas económicas no se han establecido.

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ETIQUETAS:IncendioSiniestroCuerpos de BomberosComunidades
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