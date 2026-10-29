Incendio arrasa fábrica de cosméticos y artículos quirúrgicos en Cienfuegos

Un incendio destruyó la mañana de este miércoles los dos niveles de una fábrica de productos de belleza y artículos quirúrgicos, ubicada en Cienfuegos, Santiago Oeste, y dejó cuantiosas pérdidas materiales.

Al lugar acudieron unidades de los cuerpos de bomberos de Santiago, Santiago Oeste, Villa González y otras localidades de la región del Cibao. Esto, para combatir las llamas y evitar que se propagaran a instalaciones cercanas.