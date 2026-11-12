Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
La noche de este miércoles, un voraz incendio afecta en estos momentos los barracones de Jabib, en el municipio cabecera de Barahona.
De acuerdo a las informaciones obtenidas, el siniestro inició pasadas las 10:00 de la noche de este miércoles, sin que hasta el momento se conozca la causa del origen.
Viviendas reducidas a cenizas
De manera preliminar, varias viviendas construidas en madera y techadas de zinc han sido reducidas a cenizas, mientras decenas de familias lo habrían perdido todo a causa de las llamas.
Hasta el momento, se desconoce si hay personas heridas o pérdidas de vidas humanas.
Unidades de bomberos acuden al lugar
Al lugar han acudido varias unidades del Cuerpo de Bomberos de Barahona, así como de Vicente Noble, Cabral y otros municipios.
Por Genaro Moreta Jr.
Te puede interesar
- EGE Haina explica situación ocurrida durante operaciones en puerto de Barahona
- Ministerio de la Juventud entrega dos autobuses estudiantiles en Barahona
- Pastor Custodio Matos pide más oportunidades para jóvenes de la región Sur
- Incendio afecta planta eléctrica del Centro Médico de Otorrinolaringología
- Hallan cientos de peces muertos en playa El Cayo, de Barahona tras la llegada de un buque