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Voraz incendio afecta barracones de Jabib en Barahona

Un incendio iniciado pasadas las 10:00 p. m. redujo varias viviendas a cenizas en los barracones de Jabib; se desconoce su causa.

Redacción CDN
Incendio de gran magnitud afecta los barracones de Jabib, en Barahona.
Un voraz incendio afectó los barracones de Jabib, en la provincia Barahona.
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La noche de este miércoles, un voraz incendio afecta en estos momentos los barracones de Jabib, en el municipio cabecera de Barahona.

De acuerdo a las informaciones obtenidas, el siniestro inició pasadas las 10:00 de la noche de este miércoles, sin que hasta el momento se conozca la causa del origen.

Viviendas reducidas a cenizas

De manera preliminar, varias viviendas construidas en madera y techadas de zinc han sido reducidas a cenizas, mientras decenas de familias lo habrían perdido todo a causa de las llamas.

Hasta el momento, se desconoce si hay personas heridas o pérdidas de vidas humanas.

Unidades de bomberos acuden al lugar

Al lugar han acudido varias unidades del Cuerpo de Bomberos de Barahona, así como de Vicente Noble, Cabral y otros municipios.

Por Genaro Moreta Jr.

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ETIQUETAS:BarahonaBomberos de Barahona y municipios cercanosFamilias afectadas por incendiosViviendas de madera y zinc destruidasIncendio en los barracones de Jabib
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