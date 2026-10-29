Incendio afecta Hogar de Paso de Conani en La Romana; no reportan heridos

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La Romana.– Un incendio se registró la mañana de este jueves en las instalaciones del Hogar de Paso del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), ubicado en la provincia La Romana, sin que se reportaran personas heridas, según informó la institución.
El fuego provocó daños materiales en el establecimiento y fue controlado por unidades del Cuerpo de Bomberos de la localidad. Estos acudieron al lugar para sofocar las llamas.
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Conani aseguró que todos los adolescentes que recibían atención residencial en el centro se encuentran a salvo y resultaron trasladados a otras instalaciones de la institución como medida de protección.
El organismo precisó que el incidente no dejó víctimas y que las pérdidas registradas corresponden únicamente a daños materiales.
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Investigan las causas del incendio
Conani informó que mantiene coordinación con las autoridades competentes para determinar las circunstancias en las que se originó el fuego.
Hasta el momento, la institución no ha establecido las causas del siniestro ni ha ofrecido detalles sobre la magnitud de los daños ocasionados a la infraestructura.
Tampoco se ha precisado cuántos adolescentes se encontraban alojados en el Hogar de Paso al momento del incendio.
Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, mientras los adolescentes permanecen bajo resguardo en otros centros de atención de Conani.
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