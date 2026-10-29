Incendio afecta Hogar de Paso de Conani en La Romana; no reportan heridos

La Romana.– Un incendio se registró la mañana de este jueves en las instalaciones del Hogar de Paso del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), ubicado en la provincia La Romana, sin que se reportaran personas heridas, según informó la institución.

El fuego provocó daños materiales en el establecimiento y fue controlado por unidades del Cuerpo de Bomberos de la localidad. Estos acudieron al lugar para sofocar las llamas.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, Conani aseguró que todos los adolescentes que recibían atención residencial en el centro se encuentran a salvo y resultaron trasladados a otras instalaciones de la institución como medida de protección.

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El organismo precisó que el incidente no dejó víctimas y que las pérdidas registradas corresponden únicamente a daños materiales.