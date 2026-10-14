Inapa inicia trabajos de ampliación acueducto Amiama Gómez-Las Yayas en Azua

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Santo Domingo, RD.- El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, dio el primer palazo para la ampliación de la segunda etapa del acueducto múltiple Amiama Gómez-Las Yayas, provincia Azua.
El acueducto ampliado beneficiará a 16,676 habitantes y contempla la construcción de una obra de toma con dique caucasiano y desarenador, línea de aducción, planta potabilizadora de filtración rápida y depósito regulador superficial de hormigón armado con capacidad de 92,460 galones.
El proyecto impactará el distrito municipal Amiama Gómez y el municipio Las Yayas de Viajama.
«Es una bendición que el Gobierno esté desarrollando esta obra, a través del INAPA, y poder brindar a nuestra gente salud, desarrollo y bienestar, tal como lo prometió el presidente Luis Abinader», precisó Arnaud.
El titular del INAPA dijo que en este proyecto se invertirán alrededor de 500 millones de pesos para beneficio de la gente.
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«Con este tipo de obras impactamos también la economía de las familias que ya no tienen que destinar sus recursos para comprar agua y a esto se refiere el presidente cuando dice que no dejará a nadie atrás», expresó el funcionario.
En tanto, el dirigente comunitario dijo que la obra viene a dignificar estas comunidades, «por eso agradecemos a las autoridades que supieron interpretar nuestra necesidad del preciado liquido y darle respuesta».
Participaron en la actividad la gobernadora María Minerva Navarro; Los alcaldes del Distrito Municipal de Amiama Gómez, Pasiori Guerrero; del municipio de Las Yayas, Carmen Nelia Ramírez; del municipio de las Charcas, Brennis Fontánez; del municipio de Pueblo Viejo, Víctor Figueroa; del municipio de Tabara Arriba, Alberto Beltré Díaz; de Tabara Abajo, Franklin Manuel Disla; de Sabana Yegua, Francis Abreu; de Los Toros, Eladio Marte y el director provincial del INAPA Abiagail Cordero; entre otras autoridades.
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