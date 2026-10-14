Inapa inicia trabajos de ampliación acueducto Amiama Gómez-Las Yayas en Azua

Santo Domingo, RD.- El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, dio el primer palazo para la ampliación de la segunda etapa del acueducto múltiple Amiama Gómez-Las Yayas, provincia Azua.

El acueducto ampliado beneficiará a 16,676 habitantes y contempla la construcción de una obra de toma con dique caucasiano y desarenador, línea de aducción, planta potabilizadora de filtración rápida y depósito regulador superficial de hormigón armado con capacidad de 92,460 galones.

El proyecto impactará el distrito municipal Amiama Gómez y el municipio Las Yayas de Viajama.

«Es una bendición que el Gobierno esté desarrollando esta obra, a través del INAPA, y poder brindar a nuestra gente salud, desarrollo y bienestar, tal como lo prometió el presidente Luis Abinader», precisó Arnaud.

El titular del INAPA dijo que en este proyecto se invertirán alrededor de 500 millones de pesos para beneficio de la gente.