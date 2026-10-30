¡Más agua para Consuelo! Inapa invierte RD$200 millones en nuevos depósitos

San Pedro de Macorís, RD. – El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, dio el primer palazo para la construcción de dos nuevos depósitos reguladores del acueducto de Consuelo, obra que producirá más de un millón de galones de agua, lo que garantiza el abastecimiento del líquido en el municipio de Consuelo, San Pedro de Macorís.

El funcionario destacó la importancia de seguir desarrollando proyectos de agua potable que respondan a las necesidades de las comunidades y favorezcan su desarrollo y bienestar.

Inversión de 200 millones

Esta obra beneficiará a 43,335 habitantes, con una inversión estimada de RD$200 millones de pesos.

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Con el inicio de estos trabajos, el Inapa reafirma su compromiso de continuar realizando obras que contribuyan al bienestar de la población y al mejoramiento de la calidad de vida de la gente.

La obra contempla la construcción de dos depósitos reguladores de hormigón armado con capacidad de 530,000 galones cada uno, línea de conducción que empalmará con la línea matriz existente y línea de impulsión en acero con protección anticorrosiva.

El titular del Inapa informó que ya se han colocado 35 kilómetros de tubería en más de 10 sectores del municipio.

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Consuelo suma inversiones que superan los RD$500 millones

La ejecución de este proyecto cumple con la palabra del presidente Luis Abinader de mejorar los sistemas hídricos con el propósito de brindar un servicio más eficiente y confiable a las familias del municipio Consuelo.

Con la ejecución de obras contemplarías, asciende a más de 500 millones la inversión en esta comunidad.

Autoridades respaldan inicio de los trabajos

La actividad conto con la participación de la gobernadora Yovanis Baltazar; el diputado Luis Gómez Benzo; los alcaldes de los municipios de Consuelo, Juan Ignacio Vargas Padilla; de Ramón Santana, Santa Cecilia Valdez; y de Los Llanos, Juan Rafael Ventura; el director distrital de El Puerto, Juan Pacheco; Lenin Carpio, director regional del Inapa; y el encargado provincial Miguel Gómez, entre otras autoridades.