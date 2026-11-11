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El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, anunció la construcción de un acueducto múltiple para el municipio de Yaguate, en la provincia San Cristóbal.

El proyecto, esperado por los comunitarios desde hace más de 20 años, contará con una inversión aproximada de RD$1,500 millones, dispuesta por el Gobierno del presidente Luis Abinader.

Arnaud explicó que el INAPA socializó los detalles de la obra con representantes comunitarios para incorporar sus inquietudes antes de iniciar el proceso.

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«Estamos aquí hoy porque ya es nuestra costumbre que, cuando vamos a ejecutar importantes obras como esta, siempre involucramos a la gente para que nadie se quede fuera», expresó el funcionario.

INAPA.

Componentes del nuevo acueducto

La infraestructura contempla varios trabajos para ampliar y mejorar el servicio de agua potable en Yaguate.

Entre sus principales componentes figuran:

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Instalación de 80 kilómetros de tuberías.

Construcción de una planta potabilizadora de filtración rápida.

Tres nuevos depósitos reguladores.

Rehabilitación de dos depósitos existentes.

El titular del INAPA informó que el próximo miércoles solicitarán el código del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), paso previo para publicar la licitación en el portal correspondiente durante este año.

INAPA anuncia soluciones inmediatas

Durante el encuentro, Arnaud también dispuso la entrega de diez hidrantes y aproximadamente 3,600 metros de tubería.

Estos materiales permitirán atender problemas inmediatos que afectan a varias comunidades del municipio, mientras avanza el proyecto del acueducto.

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En la actividad participaron el alcalde de Yaguate, José Oviedo; el diputado Otoniel Tejeda; autoridades provinciales y técnicos del INAPA.

¿Qué es el INAPA?

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) es la institución pública responsable de ofrecer servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en las comunidades bajo su jurisdicción. También desarrolla proyectos de construcción, ampliación y rehabilitación de acueductos para mejorar el acceso al agua.