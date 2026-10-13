Imponen tres meses de prisión preventiva contra acusado de robo en Azua

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Azua, RD.- En Azua, un hombre acusado de robo en un establecimiento comercial recibió tres meses de prisión preventiva, medida impuesta por un tribunal de esta provincia, que deberá cumplir en la cárcel del 19 de Marzo. Tras la decisión judicial, el propietario del negocio Enemelcio Vallejo, señala a dueños de colmados que compraron mercancía robada de delincuentes.
Dictan tres meses de prisión preventiva a hombre por robo; comerciante señala a colmaderos delincuentes por comprar mercancía robada
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Enemelcio Vallejo, comerciante, reveló que el presunto ladrón ya está apresado y resaltó el eficiente trabajo del DICRIM.
El comerciante fue más lejos y calificó de delincuentes a quienes, según señala, compraron la mercancía robada.
Enumeró las pérdidas que ha sufrido su establecimiento a causa de cada robo cometido.
Parafraseando lo que dice Chavalito, “Este teniente coronel no coge cotorra: al que roba, lo apresa”.
Por Marcos Lorenzo
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