Imponen tres meses de prisión preventiva contra acusado de robo en Azua

Enemelcio Vallejo, comerciante, reveló que el presunto ladrón ya está apresado y resaltó el eficiente trabajo del DICRIM.

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El comerciante fue más lejos y calificó de delincuentes a quienes, según señala, compraron la mercancía robada.

Enumeró las pérdidas que ha sufrido su establecimiento a causa de cada robo cometido.

Parafraseando lo que dice Chavalito, “Este teniente coronel no coge cotorra: al que roba, lo apresa”.

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Por Marcos Lorenzo