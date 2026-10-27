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Tres meses de prisión preventiva a alias Macho por muerte de chofer en Santiago

El Tribunal Permanente de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva a Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias Macho, señalado como principal implicado en la muerte del conductor de un camión recolector de basura, Deivy Carlos Abreu Quezada. La medida deberá cumplirse en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, en La Vega. Entretanto, la audiencia preliminar contra los otros siete imputados fue aplazada para el 17 de noviembre.

Marianny Valdez
Información sobre la prisión preventiva impuesta a Jhovanny de Jesús Metz Cruz por la muerte de un conductor en Santiago.
Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias Macho, deberá cumplir tres meses de prisión preventiva en La Vega.
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El Tribunal Permanente de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva contra Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias Macho, señalado como el principal implicado en la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, conductor de un camión recolector de basura.

Durante la jornada de este martes, también aplazaron para el próximo 17 de noviembre la audiencia preliminar contra los otros siete imputados en el caso.

José Martínez Brito, abogado de la familia de la víctima, manifestó su conformidad con la medida de coerción. Consideró que el plazo permitirá al Ministerio Público completar la acusación contra Metz Cruz. Asimismo, procurar que la audiencia preliminar se conozca con todos los imputados.

El jurista explicó que el proceso contra los demás acusados se encuentra avanzado y que la ausencia de alias Macho, quien permaneció fuera del país durante aproximadamente siete meses, incidió en el desarrollo del caso.

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De su lado, Russell Aracena, abogado del imputado, afirmó que la defensa ejercerá los recursos legales correspondientes para demostrar la inocencia de su representado.

Asimismo, señaló que deberán esclarecerse los elementos que sustentan la vinculación de Metz Cruz con el hecho.

El imputado deberá cumplir la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación El Pinito, en La Vega. La revisión obligatoria de la medida de coerción está pautada para enero de 2027.

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