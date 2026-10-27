Tres meses de prisión preventiva a alias Macho por muerte de chofer en Santiago

El Tribunal Permanente de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva contra Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias Macho, señalado como el principal implicado en la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, conductor de un camión recolector de basura.

Durante la jornada de este martes, también aplazaron para el próximo 17 de noviembre la audiencia preliminar contra los otros siete imputados en el caso.

José Martínez Brito, abogado de la familia de la víctima, manifestó su conformidad con la medida de coerción. Consideró que el plazo permitirá al Ministerio Público completar la acusación contra Metz Cruz. Asimismo, procurar que la audiencia preliminar se conozca con todos los imputados.

Publicidad

El jurista explicó que el proceso contra los demás acusados se encuentra avanzado y que la ausencia de alias Macho, quien permaneció fuera del país durante aproximadamente siete meses, incidió en el desarrollo del caso.