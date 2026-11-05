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Iglesia católica aboga por dignificar empleos en bancas de lotería

La Iglesia católica respaldó el llamado del Ministerio de Trabajo a los propietarios de bancas de lotería para que mejoren las condiciones laborales de sus empleadas. Muchas denuncian que trabajan largas jornadas y reciben bajos salarios. También señalan la falta de baños y seguro médico. Monseñor Faustino Burgos, obispo de la Diócesis de Baní, pidió […]

Ruth Salcedo
Monseñor Faustino Burgos, obispo de la Diócesis de Baní.
Monseñor Faustino Burgos abogó por mejores condiciones laborales para los empleados de instituciones públicas y privadas.
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La Iglesia católica respaldó el llamado del Ministerio de Trabajo a los propietarios de bancas de lotería para que mejoren las condiciones laborales de sus empleadas. Muchas denuncian que trabajan largas jornadas y reciben bajos salarios. También señalan la falta de baños y seguro médico.

Monseñor Faustino Burgos, obispo de la Diócesis de Baní, pidió a las instituciones públicas y privadas ofrecer espacios seguros y condiciones dignas a sus empleados.

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Condiciones laborales

En ese contexto, también se recogió la participación de Ángel Gomera, vocal de la Ultreya Arquidiocesana, durante el encuentro.

Las declaraciones se ofrecieron antes de la celebración de la Ultreya Arquidiocesana de noviembre, organizada por el Movimiento de Cursillos de Cristiandad en el Auditorio de la Casa San Pablo.

La actividad se realizó bajo el lema «La familia: sembradora de valores que duran para siempre». Durante el encuentro se destacó el papel de la familia en el desarrollo humano y la formación de valores. Además, se llamó a los católicos a demostrar la presencia de Dios.

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ETIQUETAS:Iglesia CatólicaMinisterio de Trabajobancas de loteríacondiciones laboralesmonseñor Faustino Burgos
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