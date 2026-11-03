Mujer muere presuntamente a manos de su expareja en Santiago Rodríguez

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Santiago Rodríguez.- Una mujer que trabajaba como secretaria en un liceo y madre de tres hijos murió tras recibir un disparo la tarde de este lunes en el municipio de Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez.
Las versiones preliminares señalan a su expareja como el presunto responsable.
Se trata de Albenis de Jesús Hernández, cuya muerte ha causado consternación entre residentes de la zona y deja a tres hijos enfrentando la pérdida de su madre.
De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, el señalado es Ariel Báez Rodríguez, conocido como “Jhochy”, con quien Hernández había procreado a sus hijos.
El hecho ocurrió en el callejón Alto de Amacey, en el tramo que comunica con la comunidad de Agua Clara. Según informaciones, el hombre llegó en un taxi con tres maletas y se presentó en la vivienda de la víctima, y se habría producido una discusión.
Una vecina habría intervenido para intentar calmar la situación. Sin embargo, según los testimonios, el hombre realizó un disparo que impactó a Hernández y posteriormente emprendió la huida.
También se ha señalado que Báez Rodríguez habría regresado recientemente de Estados Unidos en condición de deportado, después de permanecer varios años en ese país.
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Al lugar acudieron el médico legista Elvis Lami, el fiscal Rafael Bueno y agentes de la Dirección Central de Investigación. También asistieron miembros de la Policía Preventiva y representantes de la Defensa Civil, quienes participaron en las labores de levantamiento del cuerpo.
Según el reporte recibido, los restos los trasladarán este martes al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, en Santiago, para los estudios correspondientes.
Mientras se espera un informe oficial que precise lo ocurrido y el paradero del presunto agresor, una familia enfrenta las consecuencias de esta muerte violenta. Albenis era madre, trabajadora y parte de una comunidad que hoy lamenta su pérdida.
Por José Adriano Rodríguez
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