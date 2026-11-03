Hombre se quita la vida en Santiago al creer que había matado a su expareja

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Un hombre murió presuntamente tras ingerir una sustancia tóxica, luego de dispararle a su expareja sentimental y escapar del lugar al creer que le había causado la muerte. El hecho ocurrió en el sector Satélite, de Cienfuegos, municipio Santiago Oeste.
Las autoridades identificaron al fallecido como Pablo Antonio Rodríguez Homero, de 43 años. Encontraron su cuerpo en la comunidad Los Solares, también ubicada en Cienfuegos.
La mujer recibió un disparo en una mano y familiares la trasladaron a un centro de salud. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre su condición médica ni ofrecido detalles adicionales sobre el ataque.
Según el testimonio de una familiar, Rodríguez Homero huyó después de dispararle a la mujer, convencido de que había acabado con su vida. Posteriormente, llegó a Los Solares, donde presuntamente consumió una sustancia tóxica.
Notas relacionadas
Agentes de la Policía Nacional, representantes del Ministerio Público y un médico legista acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver.
Posteriormente, trasladaron los restos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde practicarán una autopsia para establecer las causas del fallecimiento.
Te puede interesar
- Apresan a hombre acusado de matar a su pareja en San Juan
- DGM someterá a 13 dominicanos por agredir a agentes y obstaculizar operativo
- Motociclista resulta gravemente herido tras chocar con yipeta en Espaillat
- Mujer asesinada por su expareja habría denunciado amenazas ante la Policía
- Hombre muere tras presunta agresión de su hijo en Guatapanal, Valverde