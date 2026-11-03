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Hombre se quita la vida en Santiago al creer que había matado a su expareja

La mujer recibió un disparo en una mano y fue trasladada a un centro de salud. El Inacif practicará una autopsia para determinar la causa de muerte del hombre.

Marianny Valdez
Caso bajo investigación por ataque armado contra una mujer y posterior muerte de su expareja en Santiago.
Pablo Antonio Rodríguez Homero, de 43 años, fue encontrado muerto en Los Solares, Cienfuegos.
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Un hombre murió presuntamente tras ingerir una sustancia tóxica, luego de dispararle a su expareja sentimental y escapar del lugar al creer que le había causado la muerte. El hecho ocurrió en el sector Satélite, de Cienfuegos, municipio Santiago Oeste.

Las autoridades identificaron al fallecido como Pablo Antonio Rodríguez Homero, de 43 años. Encontraron su cuerpo en la comunidad Los Solares, también ubicada en Cienfuegos.

La mujer recibió un disparo en una mano y familiares la trasladaron a un centro de salud. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre su condición médica ni ofrecido detalles adicionales sobre el ataque.

Según el testimonio de una familiar, Rodríguez Homero huyó después de dispararle a la mujer, convencido de que había acabado con su vida. Posteriormente, llegó a Los Solares, donde presuntamente consumió una sustancia tóxica.

Notas relacionadas

Agentes de la Policía Nacional, representantes del Ministerio Público y un médico legista acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver.

Posteriormente, trasladaron los restos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde practicarán una autopsia para establecer las causas del fallecimiento.

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