Hombre se quita la vida en Santiago al creer que había matado a su expareja

Un hombre murió presuntamente tras ingerir una sustancia tóxica, luego de dispararle a su expareja sentimental y escapar del lugar al creer que le había causado la muerte. El hecho ocurrió en el sector Satélite, de Cienfuegos, municipio Santiago Oeste.

Las autoridades identificaron al fallecido como Pablo Antonio Rodríguez Homero, de 43 años. Encontraron su cuerpo en la comunidad Los Solares, también ubicada en Cienfuegos.

La mujer recibió un disparo en una mano y familiares la trasladaron a un centro de salud. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre su condición médica ni ofrecido detalles adicionales sobre el ataque.

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Según el testimonio de una familiar, Rodríguez Homero huyó después de dispararle a la mujer, convencido de que había acabado con su vida. Posteriormente, llegó a Los Solares, donde presuntamente consumió una sustancia tóxica.