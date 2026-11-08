Hombre muere tras presunta agresión de su hijo en Guatapanal, Valverde

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Guatapanal, Mao, Valverde.– Un hombre murió luego de resultar presuntamente agredido a golpes por su hijo la noche del sábado, en la comunidad de Baguazuma, distrito municipal de Guatapanal, provincia Valverde.
Se trata de Siro de León, quien tras la agresión, resultó trasladada a un centro de salud, donde falleció. Las circunstancias del hecho y la causa exacta de su muerte deberán ser establecidas por las autoridades.
El presunto agresor responde al nombr de Wilson de León, conocido como Wilson. Este resultó detenido por comunitarios y entregado a representantes del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional. Posteriormente, se le trasladó a Mao para los procedimientos correspondientes.
Tras conocerse el fallecimiento, residentes de la comunidad reclamaron respuestas de las autoridades. Aseguraron que habían solicitado su intervención días antes y denunciado supuestas agresiones verbales y físicas atribuidas al detenido.
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Según los comunitarios, esas situaciones también habrían afectado a menores de edad. Asimismo, afirmaron que el jueves de la semana pasada acudieron ante las autoridades para solicitar que se tomaran medidas.
Este domingo, representantes de la Fiscalía de Valverde se presentaron en la comunidad. Durante el encuentro, varios residentes insistieron en que sus advertencias anteriores no habían recibido respuesta.
Según imágenes difundidas, durante la visita se produjo un breve intercambio tenso entre algunos comunitarios y una representante del Ministerio Público.
El caso permanece a la espera de mayores detalles oficiales sobre las circunstancias de la agresión y las actuaciones de las autoridades.
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