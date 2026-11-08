Hombre muere tras presunta agresión de su hijo en Guatapanal, Valverde

Guatapanal, Mao, Valverde.– Un hombre murió luego de resultar presuntamente agredido a golpes por su hijo la noche del sábado, en la comunidad de Baguazuma, distrito municipal de Guatapanal, provincia Valverde.

Se trata de Siro de León, quien tras la agresión, resultó trasladada a un centro de salud, donde falleció. Las circunstancias del hecho y la causa exacta de su muerte deberán ser establecidas por las autoridades.

El presunto agresor responde al nombr de Wilson de León, conocido como Wilson. Este resultó detenido por comunitarios y entregado a representantes del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional. Posteriormente, se le trasladó a Mao para los procedimientos correspondientes.

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Tras conocerse el fallecimiento, residentes de la comunidad reclamaron respuestas de las autoridades. Aseguraron que habían solicitado su intervención días antes y denunciado supuestas agresiones verbales y físicas atribuidas al detenido.