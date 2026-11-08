 Saltar al contenido
CDN
Regionales
Añadir CDN a Google

Hombre muere tras presunta agresión de su hijo en Guatapanal, Valverde

Un hombre identificado como Siro de León murió tras ser presuntamente agredido por su hijo en la comunidad de Baguazuma, Guatapanal, provincia Valverde. Comunitarios aseguran que habían alertado previamente a las autoridades sobre supuestas agresiones.

Marianny Valdez
Residentes de Baguazuma conversan con representantes del Ministerio Público tras la muerte de Siro de León, presuntamente agredido por su hijo.
Representantes del Ministerio Público se presentaron en la comunidad de Baguazuma tras la muerte de Siro de León, en medio de reclamos de los residentes.
¿Quieres resumir esta noticia?

Guatapanal, Mao, Valverde.– Un hombre murió luego de resultar presuntamente agredido a golpes por su hijo la noche del sábado, en la comunidad de Baguazuma, distrito municipal de Guatapanal, provincia Valverde.

Se trata de Siro de León, quien tras la agresión, resultó trasladada a un centro de salud, donde falleció. Las circunstancias del hecho y la causa exacta de su muerte deberán ser establecidas por las autoridades.

El presunto agresor responde al nombr de Wilson de León, conocido como Wilson. Este resultó detenido por comunitarios y entregado a representantes del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional. Posteriormente, se le trasladó a Mao para los procedimientos correspondientes.

Tras conocerse el fallecimiento, residentes de la comunidad reclamaron respuestas de las autoridades. Aseguraron que habían solicitado su intervención días antes y denunciado supuestas agresiones verbales y físicas atribuidas al detenido.

Notas relacionadas

Según los comunitarios, esas situaciones también habrían afectado a menores de edad. Asimismo, afirmaron que el jueves de la semana pasada acudieron ante las autoridades para solicitar que se tomaran medidas.

Este domingo, representantes de la Fiscalía de Valverde se presentaron en la comunidad. Durante el encuentro, varios residentes insistieron en que sus advertencias anteriores no habían recibido respuesta.

Según imágenes difundidas, durante la visita se produjo un breve intercambio tenso entre algunos comunitarios y una representante del Ministerio Público.

El caso permanece a la espera de mayores detalles oficiales sobre las circunstancias de la agresión y las actuaciones de las autoridades.

Te puede interesar

  1. RegionalesMujer asesinada por su expareja habría denunciado amenazas ante la Policía
  2. República DominicanaJuez mantiene prisión preventiva contra Santiago Hazim y otros cuatro imputados
  3. RegionalesSe entrega “El Guardia” buscado por muerte de ciudadano en La Vega
  4. RegionalesDos personas reportadas como desaparecidas son localizadas en Santiago
  5. RegionalesApresan a hombre acusado de matar a su pareja en San Juan
Recibe las noticias más importantes en tu correoSuscríbete a nuestro newsletter y mantente informado.

Leer términos y condiciones · Políticas de privacidad
ETIQUETAS:Ministerio PúblicoAgresióndestacada3Policía Nacionalcomuniades
Comparte esta noticia:

ÚLTIMAS NOTICIAS