Hombre mata a tiros a su expareja y luego se suicida en Las Yayas, Azua

Un hombre mató a tiros a su expareja sentimental y luego se quitó la vida. El hecho ocurrió la madrugada del domingo en el municipio de Las Yayas, provincia Azua, y ha causado consternación entre los residentes.

La víctima fue identificada como Yocasta Pamela, de 34 años. Su expareja, Rafael Ramírez, de 44, habría cometido el crimen. Ambos convivieron durante más de un año y llevaban aproximadamente un mes separados.

Según versiones de familiares y personas cercanas, la relación estaba marcada por los celos. Indicaron que el hombre seguía buscando a la mujer, pese a que habían terminado. También señalaron que él insistía en mantener la relación, aunque ella no quería volver con él.

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De acuerdo con los testimonios, Ramírez habría realizado unos 10 disparos contra su expareja. Posteriormente, se habría disparado en la cabeza, lo que le causó la muerte.