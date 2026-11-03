Hombre mata a tiros a su expareja y luego se suicida en Las Yayas, Azua

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Un hombre mató a tiros a su expareja sentimental y luego se quitó la vida. El hecho ocurrió la madrugada del domingo en el municipio de Las Yayas, provincia Azua, y ha causado consternación entre los residentes.
La víctima fue identificada como Yocasta Pamela, de 34 años. Su expareja, Rafael Ramírez, de 44, habría cometido el crimen. Ambos convivieron durante más de un año y llevaban aproximadamente un mes separados.
Según versiones de familiares y personas cercanas, la relación estaba marcada por los celos. Indicaron que el hombre seguía buscando a la mujer, pese a que habían terminado. También señalaron que él insistía en mantener la relación, aunque ella no quería volver con él.
De acuerdo con los testimonios, Ramírez habría realizado unos 10 disparos contra su expareja. Posteriormente, se habría disparado en la cabeza, lo que le causó la muerte.
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Lo ocurrido antes de la tragedia
Familiares relataron que el hecho habría comenzado la noche del sábado, cuando Ramírez se encontraba ingresado en el Hospital Taiwán de Azua y presuntamente solicitó el alta médica para regresar a Las Yayas.
Una allegada a la pareja contó que había acudido al centro de salud junto a la víctima para visitarlo y que durante ese encuentro el hombre no mostró una actitud que hiciera sospechar de lo que ocurriría horas después.
Según relató, Ramírez le habría manifestado que no sería capaz de hacerle daño a Pamela, a quien decía amar.
La atacó cuando regresaba a su residencia
La tragedia ocurrió en la madrugada del domingo, cuando Yocasta regresaba a su vivienda después de asistir a un cumpleaños. Según los testimonios de comunitarios, el hombre habría estado esperándola y la atacó cuando llegó a la residencia.
Un residente de la comunidad describió que Ramírez estaba al acecho de su expareja, con quien ya no convivía, y que luego de dispararle se quitó la vida.
El fiscal de Azua, Stalin Polanco, informó que se trasladó al lugar junto al personal de investigaciones de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), donde realizaron los levantamientos correspondientes al cadáver de la mujer.
El suceso ha generado profundo pesar entre los habitantes de Las Yayas, quienes manifestaron que nunca habían presenciado una tragedia de esta naturaleza en el municipio.
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