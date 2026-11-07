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Hombre mata a su pareja de varios disparos en San Juan

Un hombre mató de varios disparos a su pareja sentimental la madrugada de este sábado, en un hecho ocurrido en un residencial de San Juan de la Maguana. La víctima resultó identificada como Jocelyn Ceballo Matrille, de 36 años, mientras que el presunto responsable es Francisco Rosendo Moya Tavares, de 57. Familiares de la mujer […]

Oliver Mata
Moya Tavares permanece detenido en la dotación policial de San Juan de la Maguana.
Moya Tavares permanece detenido en la dotación policial de San Juan de la Maguana.
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Un hombre mató de varios disparos a su pareja sentimental la madrugada de este sábado, en un hecho ocurrido en un residencial de San Juan de la Maguana.

La víctima resultó identificada como Jocelyn Ceballo Matrille, de 36 años, mientras que el presunto responsable es Francisco Rosendo Moya Tavares, de 57.

Familiares de la mujer exigieron a las autoridades que se aplique todo el peso de la ley contra el acusado. Además, denunciaron que Ceballo Matrille era víctima de constantes agresiones por parte de su pareja.

El cadáver acabó trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en Azua, para los procedimientos correspondientes.

En tanto, Moya Tavares permanece detenido en la dotación policial de San Juan de la Maguana y terminará puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Por Rubén Reyes

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ETIQUETAS:Feminicidiosan juandestacada3
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