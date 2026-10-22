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Hombre le entra a machetazos a su pareja tras negarse a sostener sexo

Polo, Barahona, RD.– Una mujer resultó herida en el antebrazo derecho tras ser agredida presuntamente a machetazos por su pareja sentimental, quien habría reaccionado violentamente luego de que esta se negara a sostener relaciones sexuales. El hecho ocurrió la tarde-noche de este miércoles en el municipio de Polo, provincia Barahona. Rosa Sentil, de 34 años […]

Gabriela Mora Encarnación
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Sentil recibió atenciones médicas, incluyendo sutura de la herida, y quedó bajo observación médica en el área de emergencias del referido hospital. Foto: Fuente externa
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Polo, Barahona, RD.– Una mujer resultó herida en el antebrazo derecho tras ser agredida presuntamente a machetazos por su pareja sentimental, quien habría reaccionado violentamente luego de que esta se negara a sostener relaciones sexuales.

El hecho ocurrió la tarde-noche de este miércoles en el municipio de Polo, provincia Barahona.

Rosa Sentil, de 34 años y de nacionalidad haitiana fue agredida por Blanco Batista Pie, de aproximadamente 37 años, también de su misma nacionalidad, quien permanece prófugo de las autoridades.

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De acuerdo con el diagnóstico médico del Hospital Regional Universitario Dr. Jaime Mota, la mujer presenta una herida por arma blanca en el antebrazo derecho. La misma fue trasladada a ese centro de salud desde el Hospital Municipal de Polo.

Sentil recibió atenciones médicas, incluyendo sutura de la herida, y quedó bajo observación médica en el área de emergencias del referido hospital.

En tanto, agentes de la Policía Nacional de la localidad mantienen la búsqueda del presunto agresor. Esto, con el objetivo de apresarlo y ponerlo a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Por Genaro Moreta Jr.

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ETIQUETAS:BarahonaHeridaPolo
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