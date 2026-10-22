Hombre le entra a machetazos a su pareja tras negarse a sostener sexo

Polo, Barahona, RD.– Una mujer resultó herida en el antebrazo derecho tras ser agredida presuntamente a machetazos por su pareja sentimental, quien habría reaccionado violentamente luego de que esta se negara a sostener relaciones sexuales.

El hecho ocurrió la tarde-noche de este miércoles en el municipio de Polo, provincia Barahona.

Rosa Sentil, de 34 años y de nacionalidad haitiana fue agredida por Blanco Batista Pie, de aproximadamente 37 años, también de su misma nacionalidad, quien permanece prófugo de las autoridades.