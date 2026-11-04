Familiares reportan desaparición de hombre con Alzheimer en Barahona

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RD.- Familiares reportaron la desaparición de un hombre que padece Alzheimer, luego de que acudiera a un centro médico privado de Barahona, acompañado de una hija, para realizarse un chequeo médico. Desde la mañana de este martes, desconocen su paradero.
Se trata de Jorge Antonio Volquez Pérez, quien, según informaciones ofrecidas por un familiar, reside en el municipio de Duvergé, provincia Independencia.
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Piden ayuda ciudadana
De acuerdo con la misma fuente, su hija, cuya identidad no fue precisada, salió momentáneamente hacia un establecimiento de comida rápida. Al regresar al centro médico, se percató de que su padre ya no se encontraba en el lugar.
Cuando desapareció, Volquez Pérez llevaba una camisa verde, pantalón azul y zapatos de color negro.
Los familiares solicitan la colaboración de la ciudadanía para dar con su paradero. Quienes tengan información que contribuya a localizarlo pueden llamar al teléfono 829-518-4430.
Por Genaro Moreta Jr
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