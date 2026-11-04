Familiares reportan desaparición de hombre con Alzheimer en Barahona

RD.- Familiares reportaron la desaparición de un hombre que padece Alzheimer, luego de que acudiera a un centro médico privado de Barahona, acompañado de una hija, para realizarse un chequeo médico. Desde la mañana de este martes, desconocen su paradero.

Se trata de Jorge Antonio Volquez Pérez, quien, según informaciones ofrecidas por un familiar, reside en el municipio de Duvergé, provincia Independencia.