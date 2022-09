Hombre amenaza con atrincherarse y “hacer una limpieza” por robo de una chiva

Un hombre al que le habrían robado y descuartizado una chiva grabó un video para advertir que en cualquier momento podría atrincherarse y “hacer una limpieza en general”, por los abusos “de dos o tres que quieren hacer sus vidas de forma fácil, robándole al que vive sacrificándose para tener algo”.

En el audiovisual, de 1 minuto 43 segundos, el hombre, hasta el momento no identificado, expresa que hizo el video para que los ciudadanos vean en la situación que se encuentra un hombre de trabajo que, al igual que los demás, no quieren que le roben.

Por tanto, solicitó que lo compartan en las redes para que el día que se atrinchere y haga una limpieza conozcan las razones de su actuación, debido a que “a todo el mundo no se le roba”.

“¡Saludos mi gente de Facebook! Me tomé el atrevimiento de grabar este video solamente para que ustedes vean cómo está la situación de este país. No podemos con los delincuenetes, pero ese es un tema que nunca se acabará. Me mataron la mejor de mis chivas”, introduce el joven el video en el que, además, se ve una escopeta recostada en su lado izquierdo.