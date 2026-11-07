«La dejó morir»: hija de mujer fallecida acusa a chofer de autobús

Jennifer Lora afirma que su madre, Carmen Delia Mets, murió tras atropellarla junto a un acompañante en Montecristi. Asegura que, semanas después del hecho, la familia aún no conoce la identidad del conductor.

La hija de Carmen Delia Mets pidió a las autoridades investigar las circunstancias en que su madre murió el pasado 5 de septiembre, luego de que la atropellarán junto a un acompañante cuando se desplazaban desde Castañuelas, provincia Montecristi, hacia el sector Carnero.

En un video, Jennifer Lora señaló el hecho a un autobús de Expreso Liniero que, según su relato, cubría la ruta desde Mao, provincia Valverde, pasaba por El Pocito de Guayubín y llegaba hasta Las Matas de Santa Cruz.

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Lora indicó que el accidente habría ocurrido alrededor de las 7:00 de la noche y denunció que el conductor supuestamente abandonó a las víctimas tras atropellarlas. La familia sostiene que, hasta la fecha señalada en su denuncia el 3 de noviembre, no había recibido información sobre la identidad de los involucrados ni avances que le permitieran esclarecer el caso.

La hija manifestó además que, a su juicio, no ha recibido suficiente colaboración del sindicato de transporte y expresó temor de que se esté omitiendo información sobre los responsables.

“Lo que queremos es que aparezcan los responsables y que se esclarezca la muerte de mi mamá”, expresó Lora al reclamar una investigación y respuestas para sus familiares.