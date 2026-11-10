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Jimaní, RD.– Tras el hallazgo de un cadáver en el tramo carretero Jimaní-Cruce de la Y, específicamente de Jimaní a mano derecha, hacen un llamado urgente a las autoridades del Ministerio Público, la Policía Nacional, la Dirección Central de Investigación (DICRIM), autoridades de la provincia Independencia.

De acuerdo con las informaciones recibidas, el cuerpo sin vida fue localizado en dicha zona y, por sus características físicas y las condiciones en que se encuentra, se presume preliminarmente que podría tratarse de una mujer posiblemente de nacionalidad haitiana.

Sin embargo, estos datos no han sido confirmados oficialmente y deberán ser establecidos mediante los procedimientos correspondientes.

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Solicitud de intervención

Ante la gravedad de esta situación, se solicita la presencia inmediata de las autoridades competentes para realizar el levantamiento del cadáver, asegurar el área, iniciar las investigaciones pertinentes y determinar las circunstancias en que ocurrió este lamentable suceso.

Es importante destacar que se dispone de la ubicación geográfica en tiempo real del lugar donde fue reportado el hallazgo, información que puede ser facilitada a las autoridades para permitirles llegar al punto exacto sin mayores inconvenientes.

Respuesta de las instituciones

La ciudadanía espera una respuesta oportuna de las instituciones correspondientes ante este preocupante reporte.

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Por Jeidys Pérez