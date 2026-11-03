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Hallan muerto a hombre señalado por matar a su expareja en Santiago Rodríguez

Las autoridades encontraron muerto este martes a Ariel José Báez, conocido como “Jochy”, de 38 años, señalado por el Ministerio Público como responsable de la muerte de su expareja, Albenis Rodríguez Hernández, en Santiago Rodríguez. El cuerpo de Báez apareció en una finca propiedad de su padre, conocido como Chicho Báez, ubicada en la comunidad […]

Ailin Santana
Albenis Rodríguez Hernández y Ariel José Báez
Albenis Rodríguez Hernández y Ariel José Báez
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Las autoridades encontraron muerto este martes a Ariel José Báez, conocido como “Jochy”, de 38 años, señalado por el Ministerio Público como responsable de la muerte de su expareja, Albenis Rodríguez Hernández, en Santiago Rodríguez.

El cuerpo de Báez apareció en una finca propiedad de su padre, conocido como Chicho Báez, ubicada en la comunidad de Arroyo Blanco.

De acuerdo con el informe preliminar del médico legista, Báez murió por una herida de bala que habría causado con un arma de fuego. Durante la inspección, las autoridades observaron una pistola en su mano derecha.

La muerte de Báez ocurrió un día después del homicidio de Rodríguez Hernández, quien trabajaba como secretaria docente en el Liceo Arroyo Blanco.

Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer las circunstancias de ambos hechos.

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ETIQUETAS:MuerteSantiago RodríguezFemenicidio
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