Localizan enterrado cuerpo sin vida de mujer de 42 años reportada desaparecida

La Policía Nacional localizó enterrado el cuerpo sin vida de la señora Dircia Solaini de los Santos, de 42 años, reportada desaparecida por sus familiares desde el pasado 9 de octubre, en el municipio Las Terrenas, provincia Samaná.

El cuerpo lo encontraron la mañana del domingo 1 de noviembre, en el sector Abra Grande, próximo a un criadero de cerdos y gallinas. Mismo, ubicado cerca de la residencia de su expareja sentimental.

El vocero policial, coronel Diego Pesqueira, informó que a varias personas se le está entrevistando, incluida la expareja de la fallecida. Los investigadores profundizan las diligencias en coordinación con el Ministerio Público.