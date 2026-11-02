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Localizan enterrado cuerpo sin vida de mujer de 42 años reportada desaparecida

La Policía Nacional encontró el cuerpo de Dircia Solaini de los Santos, reportada desaparecida desde el 9 de octubre. Varias personas son entrevistadas mientras avanzan las investigaciones.

Marianny Valdez
Hallazgo del cuerpo enterrado de una mujer reportada desaparecida en Las Terrenas.
Dircia Solaini de los Santos, de 42 años, fue reportada desaparecida por sus familiares el pasado 9 de octubre.
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La Policía Nacional localizó enterrado el cuerpo sin vida de la señora Dircia Solaini de los Santos, de 42 años, reportada desaparecida por sus familiares desde el pasado 9 de octubre, en el municipio Las Terrenas, provincia Samaná.

El cuerpo lo encontraron la mañana del domingo 1 de noviembre, en el sector Abra Grande, próximo a un criadero de cerdos y gallinas. Mismo, ubicado cerca de la residencia de su expareja sentimental.

El vocero policial, coronel Diego Pesqueira, informó que a varias personas se le está entrevistando, incluida la expareja de la fallecida. Los investigadores profundizan las diligencias en coordinación con el Ministerio Público.

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La Policía Nacional está a la espera de los resultados de patología forense del Inacif para establecer la causa de muerte. Mientras continúan las investigaciones para esclarecer el caso y determinar las responsabilidades correspondientes.

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