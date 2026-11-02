Localizan enterrado cuerpo sin vida de mujer de 42 años reportada desaparecida

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La Policía Nacional localizó enterrado el cuerpo sin vida de la señora Dircia Solaini de los Santos, de 42 años, reportada desaparecida por sus familiares desde el pasado 9 de octubre, en el municipio Las Terrenas, provincia Samaná.
El cuerpo lo encontraron la mañana del domingo 1 de noviembre, en el sector Abra Grande, próximo a un criadero de cerdos y gallinas. Mismo, ubicado cerca de la residencia de su expareja sentimental.
El vocero policial, coronel Diego Pesqueira, informó que a varias personas se le está entrevistando, incluida la expareja de la fallecida. Los investigadores profundizan las diligencias en coordinación con el Ministerio Público.
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La Policía Nacional está a la espera de los resultados de patología forense del Inacif para establecer la causa de muerte. Mientras continúan las investigaciones para esclarecer el caso y determinar las responsabilidades correspondientes.
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