Hallan enterrado a joven desaparecido en Nagua; su madre exige justicia

La madre de Anderson Santos Rodríguez, conocido como “Vaguito”, pidió que condenen a 30 años de prisión a quien resulte responsable de la muerte de su hijo, cuyo cuerpo fue encontrado enterrado y envuelto en una lona en el distrito municipal San José de Matanzas, en Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.

El joven, de 23 años, llevaba más de 15 días desaparecido. Las autoridades localizaron sus restos cerca del caño Gran Hetero, en las proximidades del Cruce de Rincón de Molenillo, según los datos suministrados.

En la búsqueda participaron unidades de la Defensa Civil, agentes del Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional, equipos caninos especializados y comunitarios. El director de la Defensa Civil, Franklin Taveras Difo, informó sobre la localización del cuerpo.