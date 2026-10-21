Hallan enterrado a joven desaparecido en Nagua; su madre exige justicia

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La madre de Anderson Santos Rodríguez, conocido como “Vaguito”, pidió que condenen a 30 años de prisión a quien resulte responsable de la muerte de su hijo, cuyo cuerpo fue encontrado enterrado y envuelto en una lona en el distrito municipal San José de Matanzas, en Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.
El joven, de 23 años, llevaba más de 15 días desaparecido. Las autoridades localizaron sus restos cerca del caño Gran Hetero, en las proximidades del Cruce de Rincón de Molenillo, según los datos suministrados.
En la búsqueda participaron unidades de la Defensa Civil, agentes del Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional, equipos caninos especializados y comunitarios. El director de la Defensa Civil, Franklin Taveras Difo, informó sobre la localización del cuerpo.
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Tras el hallazgo, Yani Rodríguez, madre del joven, y otros familiares reclamaron a las autoridades que esclarezcan las circunstancias del caso e identifiquen a los responsables. La familia también pidió que los implicados reciban una condena de 30 años de prisión.
El cuerpo lo trasladaron al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en San Francisco de Macorís, para los estudios correspondientes.
De acuerdo con las informaciones disponibles, el Departamento de Investigaciones mantiene a una persona detenida para fines de investigación. Esto, como parte de las diligencias destinadas a esclarecer la muerte de “Vaguito”.
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