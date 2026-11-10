 Saltar al contenido
CDN
Regionales
Añadir CDN a Google

Hallan hombre muerto con un disparo en la cabeza en Nagua

Hasta el momento las autoridades investigan lo ocurrido, mientra esperan el médico legista para hacer el levantamiento del cuerpo que se encuentra en el suelo.

Redacción CDN
Nagua.jpg
El hoy occiso era propietario de una compañía de transporte turístico en Bávaro. Foto: Fuente externa
¿Quieres resumir esta noticia?

Nagua, RD.– Un hombre identificados como Edwar René Joaquín, fue encontrado muerto presuntamente con un disparo en la cabeza en las proximidades del callejón La Amarga de este municipio de Nagua.

Hasta el momento las autoridades investigan lo ocurrido, mientra esperan el médico legista para hacer el levantamiento del cuerpo que se encuentra en el suelo.

Familia y actividad empresarial

Joaquín era hermano del dueño del taller Los Muchachos e hijo del destacado político Antonio Joaquín.

El hoy occiso era propietario de una compañía de transporte turístico en Bávaro.

Hallazgo de otro cadáver

La mañana de este lunes, encontraron un cadáver en el tramo carretero Jimaní-Cruce de la Y, específicamente de Jimaní a mano derecha.

Identidad aún no confirmada

De acuerdo con las informaciones recibidas, el cuerpo sin vida fue localizado en dicha zona y, por sus características físicas y las condiciones en que se encuentra, se presume preliminarmente que podría tratarse de una mujer posiblemente de nacionalidad haitiana.

Te puede interesar

  1. RegionalesSe entrega señalado por tiroteo en Moca que dejó un muerto y cuatro heridos
  2. RegionalesHallan cadáver en tramo carretero Jimaní-Cruce de la Y
  3. RegionalesHallan cientos de peces muertos en playa El Cayo, de Barahona tras la llegada de un buque
  4. RegionalesApresan a hombre acusado de matar a su pareja en San Juan
  5. RegionalesHombre muere tras presunta agresión de su hijo en Guatapanal, Valverde
Recibe las noticias más importantes en tu correoSuscríbete a nuestro newsletter y mantente informado.

Leer términos y condiciones · Políticas de privacidad
ETIQUETAS:NaguaDisparoHombre muerto
Comparte esta noticia:

ÚLTIMAS NOTICIAS