Haitiano herido de un «cartuchazo» durante operativo migratorio en Barahona

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Barahona, RD.– Un video que circula en la red social Facebook muestra el momento exacto en que el hombre de naciolidad haitiana recibe el «cartuchazo» durante la intervención por un miembro de una patrulla de la Dirección General de Migración (DGM), acompañado de efectivos del Ejército de la República Dominicana (ERD), durante un operativo en esta ciudad.
El hecho habría ocurrido el pasado sábado en una construcción ubicada en la urbanización Punta Palma, próximo al lugar conocido como «El Mercadito», según informaciones obtenidas por este medio.
La víctima responde al nombre de José Pie, de aproximadamente 45 años, residente en el sector Solares de Milton, en el distrito municipal de Villa Central, provincia Barahona.
Diagnóstico médico
Según el diagnóstico de la sala de emergencias del Hospital Regional Universitario Dr. Jaime Mota, el extranjero presentó una herida de escopeta en el lado derecho del pecho.
De acuerdo a las informaciones obtenidas, los miembros de la patrulla se habrían presentado al lugar con la intención de detener al extranjero, quien, de acuerdo con las versiones ofrecidas, supuestamente contaba con sus documentos en regla.
Notas relacionadas
Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado públicamente sobre lo ocurrido.
Denuncian presuntas exigencias de dinero a trabajadores haitianos
Según informaciones preliminares aún no confirmadas, agentes de la Dirección General de Migración (DGM) y efectivos del Ejército de República Dominicana (ERD) presuntamente se presentan los sábados en distintas obras de construcción del casco urbano de Barahona, donde supuestamente localizan a trabajadores de nacionalidad haitiana para exigirles pagos que oscilan entre los RD$3,000 y RD$5,000, a cambio de permitirles continuar trabajando sin ser detenidos.
Hasta el momento, se espera que las autoridades competentes ofrezcan su versión sobre los hechos y esclarezcan las circunstancias en las que un ciudadano haitiano resultó herido, así como las presuntas exigencias de dinero denunciadas.
Por Genaro Moreta Jr
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