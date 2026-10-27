Haitiano herido de un «cartuchazo» durante operativo migratorio en Barahona

Barahona, RD.– Un video que circula en la red social Facebook muestra el momento exacto en que el hombre de naciolidad haitiana recibe el «cartuchazo» durante la intervención por un miembro de una patrulla de la Dirección General de Migración (DGM), acompañado de efectivos del Ejército de la República Dominicana (ERD), durante un operativo en esta ciudad.

El hecho habría ocurrido el pasado sábado en una construcción ubicada en la urbanización Punta Palma, próximo al lugar conocido como «El Mercadito», según informaciones obtenidas por este medio.

La víctima responde al nombre de José Pie, de aproximadamente 45 años, residente en el sector Solares de Milton, en el distrito municipal de Villa Central, provincia Barahona.

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Diagnóstico médico

Según el diagnóstico de la sala de emergencias del Hospital Regional Universitario Dr. Jaime Mota, el extranjero presentó una herida de escopeta en el lado derecho del pecho.

De acuerdo a las informaciones obtenidas, los miembros de la patrulla se habrían presentado al lugar con la intención de detener al extranjero, quien, de acuerdo con las versiones ofrecidas, supuestamente contaba con sus documentos en regla.