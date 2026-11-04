Condenan a haitiano a 10 años por agresión sexual contra su hija en Hato Mayor

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El Tribunal Colegiado de Hato Mayor condenó a 10 años de prisión a un ciudadano haitiano hallado culpable de agredir sexualmente a su hija, quien tenía 14 años al momento de los hechos.
El condenado fue identificado como Clodi Pie Estime, contra quien el Ministerio Público presentó acusación por los hechos ocurridos en la comunidad de Capote, perteneciente a la sección Don López, en Hato Mayor.
Pie Estime deberá cumplir la pena en la cárcel pública de El Seibo, según informó el Ministerio Público.
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