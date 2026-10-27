“Que la población se una a las tropas de El Salvador” propone alcalde de Dajabón

El alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, propuso a los ciudadanos haitianos a que se integren a las tropas de El Salvador para enfrentar a las pandillas y contribuir a recuperar la seguridad en Haití.

Riverón consideró que la participación de la población haitiana junto a los militares salvadoreños podría ayudar a combatir a los grupos criminales que mantienen bajo presión al vecino país.

“Si los haitianos quieren salir de la situación en la que se encuentran, que la población se una a las tropas del El Salvador, solamente así pueden lograr tener éxito en esa nación”, dijo Riveron.

Riverón pide apoyo de Estados Unidos

Además, sostuvo que el despliegue de soldados salvadoreños no será suficiente sin el respaldo estadounidense.

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“Pueden traer tres mil soldados de El Salvador; si no cuentan con el apoyo de los Estados Unidos, no van a nada a Haití”, expresó Riverón, al referirse a las capacidades militares y tecnológicas que, a su juicio, se necesitan para enfrentar a las pandillas.

Riverón sostuvo que los grupos criminales utilizan a niños y adultos mayores como escudos humanos, lo que, según afirmó, dificulta las operaciones en su contra.

En ese sentido, señaló que el apoyo de Estados Unidos sería clave para que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, tenga éxito en las acciones dirigidas a enfrentar la violencia en Haití.

Riverón denuncia complicidad por parte de la población haitiana

El alcalde también afirmó que una parte de la población haitiana contribuye a que se mantenga la crisis de inseguridad, al advertir que, según su versión, algunas personas alertan a las pandillas cuando se movilizan las fuerzas internacionales.

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«Cuando se van a movilizar las fuerzas internacionales en Haití, ya son avisados inmediatamente a las pandillas, pero no solamente eso, hay complicidad de gran parte de la población haitiana, que ya le ha cogido amor a las pandillas, y eso es peligroso, eso es muy peligroso. Por eso yo te digo, si realmente Haití quiere salir de lo que está metido, la población tiene la oportunidad y que se aproveche ahora y que le den apoyo a los militares que están en ese territorio», afirmo Riverón.

Estas declaraciones se producen en medio de las operaciones de las fuerzas salvadoreñas en Haití, luego de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informara sobre la búsqueda de cuatro militares de su país desaparecidos tras un ataque en las inmediaciones de Puerto Príncipe.