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El Ayuntamiento de Los Bajos de Haina inauguró un Hogar de Día para adultos mayores, una iniciativa que requirió una inversión superior a los RD$6 millones para la adquisición del inmueble.

El alcalde Osvaldo Rodríguez encabezó la apertura del centro, que ofrecerá atención integral a personas envejecientes del municipio.

El proyecto cuenta con el respaldo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), institución responsable de poner en funcionamiento las instalaciones y ofrecer los servicios a los beneficiarios.

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El Ayuntamiento aportó el inmueble y asumió el compromiso de impulsar la iniciativa con recursos propios.

Hogar de Día para adultos mayores.

¿Qué servicios ofrecerá el hogar de día?

Rodríguez explicó que el centro brindará servicios orientados al bienestar y la calidad de vida de los adultos mayores. Entre ellos figuran:

Desayuno, almuerzo y merienda diarios.

Atención médica y odontológica.

Terapia física y ocupacional.

Actividades recreativas y de convivencia.

Servicios de cuidado personal.

El alcalde señaló que estos servicios buscan preservar la movilidad y autonomía de los envejecientes, además de ofrecerles un espacio para compartir y evitar el aislamiento.

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«Hoy no estamos simplemente inaugurando una edificación. Estamos abriendo las puertas de un hogar donde nuestros adultos mayores encontrarán respeto, atención, compañía, bienestar y, sobre todo, la dignidad que merecen», expresó Rodríguez.

Ayuntamiento y CONAPE trabajarán en el centro

El ejecutivo municipal indicó que la compra del inmueble se realizó con fondos propios del Ayuntamiento. También agradeció al CONAPE por el respaldo técnico, logístico e institucional.

La entidad tendrá a su cargo la operación del hogar y la atención de los adultos mayores, mientras el cabildo mantendrá su compromiso con el desarrollo de la iniciativa.

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Rodríguez sostuvo que el proyecto no se limita a ofrecer asistencia médica y alimentación. También busca facilitar la integración social de los beneficiarios mediante actividades y espacios de convivencia.

«Nuestros adultos mayores no necesitan solamente que les recordemos cuánto los queremos. Necesitan que ese cariño se traduzca en acciones concretas. Necesitan atención, protección, compañía y espacios donde puedan sentirse útiles, valorados y felices», manifestó.

Autoridades presentes en la inauguración

En el acto participaron la primera dama de la República, Raquel Arbaje; el director ejecutivo del CONAPE, Demetrio Antonio Vicente Ureña; y María Rosenda, coordinadora del organismo en Haina.

También asistieron autoridades nacionales y municipales.

Al finalizar, Rodríguez reiteró el compromiso del Ayuntamiento de respaldar iniciativas dirigidas a mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores y afirmó que la atención a esta población debe formar parte del desarrollo del municipio.