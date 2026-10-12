Grupo de dominicanos habría sido engañado al pagar viaje ilegal hacia PR

Espaillat, RD. – Un grupo de dominicanos y ciudadanos haitianos habría sido engañado por el capitán de una embarcación, quien supuestamente les aseguró que habían llegado a Puerto Rico, cuando en realidad desembarcaron en la costa atlántica de República Dominicana, en la zona de Veragua, Gaspar Hernández, provincia Espaillat.

Según el testimonios de uno de los pespadores que acudió en ayuda de los afectados, el hecho ocurrió el pasado jueves, cuando los ocupantes de la embarcación llegaron a la playa Los Coquitos. El capitán presuntamente les indicó que las luces que observaban correspondían a la llamada isla del encanto y les dijo que podían lanzarse al agua.

Caminaron varios kilómetros para buscar ayuda

Tras desembarcar, los viajeros se dispersaron y caminaron por una zona boscosa, entre alambres y caminos de difícil acceso, hasta llegar a un área donde encontraron pescadores de cangrejos.

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Uno de ellos, identificado como Giordani, relató que asistió a varios integrantes del grupo y los ayudó a salir hacia la carretera. Según su testimonio, algunos creían que estaban en Puerto Rico y se sorprendieron al conocer que permanecían en territorio dominicano.

El recorrido se produjo durante la noche y, de acuerdo con el relato del pescador, algunas de estas personas caminaron varios kilómetros antes de encontrar ayuda.

La embarcación fue incinerada

En un recorrido por la playa Los Coquitos se observó la embarcación utilizada para el traslado, que quedó incinerada. Según las informaciones ofrecidas durante el reportaje, miembros de la Armada de República Dominicana la quemaron tras el desembarco.

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Hasta el momento, la Armada, no han emitido ningún comunicado oficial sobre el caso. Tampoco no se han ofrecido detalles oficiales sobre la cantidad exacta de personas que viajaban en la embarcación ni sobre posibles detenciones.

El hecho vuelve a poner en evidencia los riesgos a los que se exponen quienes intentan viajar de manera irregular hacia Puerto Rico.

Informacion recopilada de Noticias Villa Riva