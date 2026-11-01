Gonzalo Castillo recorre San Juan y plantea propuestas para impulsar el campo

Gonzalo Castillo propone recuperar la producción agrícola y el empleo en San Juan



En ese sentido, Gonzalo planteó la necesidad de impulsar una estrategia integral de desarrollo agropecuario. Esta debe garantizar a los productores financiamiento abundante, accesible y a bajo costo. También debe incluir asistencia técnica y mejores condiciones para la producción.

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Asimismo, destacó la importancia de rehabilitar los sistemas de riego, especialmente en Vallejuelo. También propuso promover nuevas infraestructuras hidráulicas, como las presas de Cativo, sobre el río Mijo, y Joca.

Estas obras permitirían ampliar la disponibilidad de agua para la agricultura y las comunidades. Además, señaló la necesidad de incorporar tecnologías de riego más eficientes y recuperar los programas de apoyo al campo.

Gonzalo también planteó atender las obligaciones pendientes con los productores. Estas medidas formarían parte de una política para devolver la rentabilidad al sector agropecuario, dinamizar la economía provincial y generar bienestar para las familias de San Juan.

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Finalmente, Gonzalo reiteró que su proyecto presidencial apuesta por una nueva política, la de la decencia y el respeto hacia los demás. La misma está alejada de las confrontaciones personales y concentrada en ofrecer resultados.

Gonzalo afirmó que su compromiso es construir una República Dominicana donde el talento tenga más oportunidades que los apellidos. También planteó que los productores reciban apoyo para trabajar sus tierras y los jóvenes puedan desarrollarse en sus comunidades.

Asimismo, expresó su intención de impulsar un país donde el trabajo sea una vía para alcanzar una vida digna. Reiteró que aspira a una nación en la que cada dominicano pueda trabajar, producir, emprender y cumplir sus sueños.