Gonzalo Castillo y embajadora de EE. UU. coinciden en actividad en Baní

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Baní, Peravia. – El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, y la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Campos, volvieron a coincidir, esta vez en Baní, durante una actividad conmemorativa del 250 aniversario de la independencia estadounidense.
El encuentro se produjo en un ambiente de cordialidad, en el marco de las celebraciones que resaltan los vínculos históricos, diplomáticos y de amistad entre la República Dominicana y los Estados Unidos. Castillo y Campos ya habían compartido en una actividad similar celebrada en Azua el pasado mes de septiembre. En esa ocasión intercambiaron palabras durante la jornada conmemorativa.
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Esta nueva coincidencia ocurrió mientras Castillo desarrollaba una agenda territorial en las provincias de San Cristóbal y Peravia. El recorrido incluyó más de ocho localidades, entre ellas Doña Ana, Yaguate, Duveaux, Palenque, Don Gregorio, Paya, Sombrero y Baní. Durante la jornada, sostuvo encuentros con dirigentes y simpatizantes del PLD. Esto, para fortalecer las estructuras partidarias y mantener el contacto directo con la militancia, en el marco de sus aspiraciones presidenciales.
Gonzalo también había participado, en julio pasado, en la recepción oficial organizada por la Embajada de los Estados Unidos con motivo de los 250 años de independencia estadounidense. En esa ocasión se destacó la importancia de continuar fortaleciendo las relaciones de amistad, cooperación y respeto mutuo entre ambas naciones.
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