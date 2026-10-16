Gonzalo Castillo y embajadora de EE. UU. coinciden en actividad en Baní

Baní, Peravia. – El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, y la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Campos, volvieron a coincidir, esta vez en Baní, durante una actividad conmemorativa del 250 aniversario de la independencia estadounidense.

El encuentro se produjo en un ambiente de cordialidad, en el marco de las celebraciones que resaltan los vínculos históricos, diplomáticos y de amistad entre la República Dominicana y los Estados Unidos. Castillo y Campos ya habían compartido en una actividad similar celebrada en Azua el pasado mes de septiembre. En esa ocasión intercambiaron palabras durante la jornada conmemorativa.