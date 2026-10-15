Gonzalo Castillo propone atraer inversiones y generar empleos en Monseñor Nouel

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El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, recorrió este jueves nueve localidades de la provincia Monseñor Nouel, donde planteó la necesidad de generar empleos, atraer inversiones y fortalecer la producción nacional.
Durante los encuentros, Castillo afirmó que el país necesita una forma de hacer política basada en el respeto, la decencia. Asimismo, la búsqueda de soluciones a los problemas que afectan a la población.
El recorrido incluyó Juan Adrián, Piedra Blanca, Maimón, Sonador, Juma, Juma Sur, Jayaco, Sabana del Puerto y Bonao. En esos lugares, el dirigente abordó las principales preocupaciones de los residentes.
Entre las dificultades señaladas figuran la falta de oportunidades laborales para jóvenes y mujeres. Asimismo, el cierre de fuentes de empleo como Falconbridge y la zona franca Dos Ríos, los apagones, las altas facturas eléctricas y la falta de agua potable.
También mencionó los problemas que enfrentan los productores agropecuarios para acceder a financiamiento con tasas asequibles. Ante este panorama, consideró necesario impulsar nuevas inversiones, recuperar la actividad industrial y respaldar la producción agrícola y pecuaria.
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Gonzalo Castillo promete impulsar empleos
Castillo recordó las inversiones realizadas durante las administraciones del PLD en Monseñor Nouel, entre ellas más de RD$2,602 millones destinados al sector agropecuario, la construcción de 26 escuelas, dos politécnicos y 407 aulas.
Asimismo, citó obras viales como la carretera Piedra Blanca–Juan Adrián–Rancho Arriba y el elevado de Piedra Blanca, que destacó como parte de las iniciativas para impulsar el desarrollo provincial.
El aspirante presidencial sostuvo que las inversiones deben traducirse en empleos, mayor capacidad productiva y mejores condiciones de vida para las comunidades.
Finalmente, reiteró que su propuesta política busca priorizar los resultados y evitar las confrontaciones personales. Afirmó que aspira a una República Dominicana donde los jóvenes encuentren oportunidades de desarrollo en sus propias comunidades. También donde el trabajo permita a las familias mejorar sus condiciones de vida.
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