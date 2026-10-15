Gonzalo Castillo propone atraer inversiones y generar empleos en Monseñor Nouel

El aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, recorrió este jueves nueve localidades de la provincia Monseñor Nouel, donde planteó la necesidad de generar empleos, atraer inversiones y fortalecer la producción nacional.

Durante los encuentros, Castillo afirmó que el país necesita una forma de hacer política basada en el respeto, la decencia. Asimismo, la búsqueda de soluciones a los problemas que afectan a la población.

El recorrido incluyó Juan Adrián, Piedra Blanca, Maimón, Sonador, Juma, Juma Sur, Jayaco, Sabana del Puerto y Bonao. En esos lugares, el dirigente abordó las principales preocupaciones de los residentes.

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Entre las dificultades señaladas figuran la falta de oportunidades laborales para jóvenes y mujeres. Asimismo, el cierre de fuentes de empleo como Falconbridge y la zona franca Dos Ríos, los apagones, las altas facturas eléctricas y la falta de agua potable.

También mencionó los problemas que enfrentan los productores agropecuarios para acceder a financiamiento con tasas asequibles. Ante este panorama, consideró necesario impulsar nuevas inversiones, recuperar la actividad industrial y respaldar la producción agrícola y pecuaria.