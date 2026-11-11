Gobierno inicia titulación de terrenos a familias reubicadas por aeropuerto de Cabo Rojo

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Los trabajos técnicos comenzaron en Los Tres Charcos, Oviedo, como parte del compromiso del Gobierno dominicano de entregar títulos de propiedad a las familias que cedieron los terrenos donde se construye la terminal aeroportuaria.

Oviedo, Pedernales. – La Unidad Técnica Ejecutora de Titulación de Terrenos del Estado (UTECT) y el Departamento Aeroportuario (DA) anunciaron el inicio de los trabajos de levantamiento parcelario para la titulación de los terrenos donde fueron reubicadas las familias que anteriormente ocupaban los espacios destinados a la construcción del Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo, en Pedernales.

La iniciativa busca avanzar en el cumplimiento del compromiso asumido por el Gobierno dominicano con los parceleros de Los Tres Charcos, municipio de Oviedo, quienes fueron trasladados a nuevos terrenos para permitir el desarrollo de esta importante infraestructura aeroportuaria.

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El anuncio fue realizado durante un encuentro celebrado en el salón de actos de la Alcaldía de Oviedo, encabezado por el director ejecutivo de la UTECT, Duarte Méndez Peña.

En el encuentro participaron familias de Los Tres Charcos que anteriormente ocupaban terrenos de manera informal

También el director ejecutivo del Departamento Aeroportuario, Mérido Torres Espinal; la gobernadora de Pedernales, Edirda Yoalis Óleo Peña, y el alcalde de Oviedo, Ramón Pérez (Petete), con la participación de autoridades provinciales, municipales y representantes de las familias beneficiarias.

Durante su intervención, Torres Espinal destacó que el inicio de este proceso representa un paso importante para responder a las expectativas de las familias reubicadas y garantizar que puedan contar con la documentación legal de los terrenos que actualmente ocupan.

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“Aquí se está construyendo el futuro de los jóvenes de Pedernales. Cuando llegué al Departamento Aeroportuario, convoqué a las autoridades de la provincia y les pedí que nos dieran los primeros 100 días de gestión. Hoy estamos iniciando este proyecto de titulación que tanto ha esperado el pueblo de Oviedo y Los Tres Charcos”, expresó.

Etapas para obtener los títulos definitivos

El funcionario aseguró que los trabajos se desarrollarán conforme a los procedimientos técnicos y legales correspondientes, hasta completar las gestiones necesarias para la emisión de los certificados de títulos definitivos.

Explicó que, una vez realizados los levantamientos parcelarios, los expedientes serán sometidos ante la Jurisdicción Inmobiliaria y, agotados los procedimientos establecidos, se solicitará al Registro de Títulos la emisión de los certificados correspondientes.

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“Esto será un antes y un después en la vida de ustedes. No tengan ningún temor, porque todo el proceso se realizará conforme a la ley. Estamos hablando de certificados de títulos definitivos que les darán mayor seguridad jurídica sobre sus propiedades”, manifestó Torres Espinal.

UTECT inicia los levantamientos parcelarios

De su lado, el director ejecutivo de la UTECT, Duarte Méndez Peña, resaltó la transformación que experimenta Pedernales y afirmó que los proyectos de desarrollo deben estar acompañados de acciones que garanticen seguridad jurídica y bienestar a sus habitantes.

“En Pedernales hay una gran transformación y se nota en el rostro de su gente. Antes se veía un pueblo dormido y ahora podemos apreciar el dinamismo que existe en esta provincia. Estamos aquí siguiendo las directrices del presidente Luis Abinader, quien quiere que las familias puedan desarrollarse en sus propios pueblos”, expresó.

Méndez Peña anunció que los equipos técnicos de la UTECT comenzaran hoy los levantamientos correspondientes, bajo la responsabilidad del agrimensor Alex Ramírez, quien estará encargado de realizar los trabajos parcelarios necesarios para avanzar en el proceso de titulación.

Asimismo, aseguró que se desarrollará un procedimiento inclusivo y transparente, en el que los propios comunitarios podrán participar como veedores de los trabajos.

“Hoy venimos con nuestros equipos de titulación y desde este momento comienzan los levantamientos. Ustedes serán veedores de este proceso, que será realizado conforme a lo que establece la ley. Queremos que en el menor tiempo posible puedan convertirse en propietarios definitivos de sus terrenos”, sostuvo.

El director de la UTECT exhortó a las familias a mantener la confianza durante las distintas etapas del proceso y destacó que la obtención de los certificados de títulos les permitirá contar con mayor seguridad jurídica y fortalecer el valor patrimonial de sus propiedades.

En el encuentro participaron familias de Los Tres Charcos que anteriormente ocupaban terrenos de manera informal en el área destinada a la construcción del Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo y que fueron reubicadas como parte de los acuerdos establecidos para facilitar el desarrollo de la terminal.

Con el inicio de los levantamientos técnicos, la UTECT y el Departamento Aeroportuario dan un paso hacia la materialización de ese compromiso, mediante las gestiones necesarias para que las familias puedan obtener sus títulos definitivos.

Acuerdo de colaboración interinstitucional

Se recuerda que el noviembre 2024, el Departamento Aeroportuario (DA) y la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado (CPTTE) firmaron un acuerdo de colaboración interinstitucional que garantizará la titulación de los terrenos de las familias que ocupaban los predios donde se construye el Aeropuerto Internacional Cabo Rojo, en Pedernales.

La articulación entre ambas entidades busca contribuir a que el desarrollo aeroportuario de Cabo Rojo avance acompañado del cumplimiento de los compromisos sociales asumidos con las comunidades directamente impactadas por el proyecto.

El Aeropuerto Internacional de Cabo Rojo forma parte del plan de desarrollo turístico de Pedernales, una iniciativa estratégica orientada a fortalecer la conectividad aérea, atraer inversiones y generar nuevas oportunidades económicas y de empleo en la región sur del país.

En la actividad también participaron: