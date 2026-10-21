Gobierno entrega vivienda remozada y equipada a familia en San Juan

San Juan, RD.– El Gobierno dominicano, a través de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DGDC), entregó una vivienda remozada y equipada a una familia de escasos recursos del sector Pueblo Nuevo, municipio Las Matas de Farfán, provincia de San Juan, como parte de las acciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables.

La entrega de las llaves la realizó el director general de la institución, doctor Modesto Guzmán. Este destacó que esta obra, recibida por la señora Nidia Garcia Ramírez, busca contribuir al bienestar y la seguridad de su familia.