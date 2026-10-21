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Gobierno entrega vivienda remozada y equipada a familia en San Juan

El Gobierno dominicano entregó una vivienda remozada y equipada a Nidia García Ramírez, residente en Pueblo Nuevo, Las Matas de Farfán, San Juan. La intervención incluyó muebles, electrodomésticos y otros artículos esenciales para mejorar las condiciones de vida de su familia.

Marianny Valdez
Entrega de una vivienda remozada y equipada a una familia en Las Matas de Farfán, San Juan.
Modesto Guzmán, director de la DGDC, entregó las llaves de la vivienda a Nidia García Ramírez en Las Matas de Farfán.
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San Juan, RD.– El Gobierno dominicano, a través de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DGDC), entregó una vivienda remozada y equipada a una familia de escasos recursos del sector Pueblo Nuevo, municipio Las Matas de Farfán, provincia de San Juan, como parte de las acciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables.

La entrega de las llaves la realizó el director general de la institución, doctor Modesto Guzmán. Este destacó que esta obra, recibida por la señora Nidia Garcia Ramírez, busca contribuir al bienestar y la seguridad de su familia.

“Hoy nos sentimos felices de poder entregar las llaves de esta vivienda a la dama García, cuyo primer contacto fue por redes. No hacemos otra cosa que cumplir con el interés del presidente Luis Abinader, de que estemos siempre más cerca de la gente”, expresó Modesto Guzmán, quien estuvo acompañado de la vicealcaldesa de Las Matas de Farfán, Soranyi Ferreras, y otras autoridades de la alcaldía y de la demarcación.

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Por su parte, Nidia García Ramírez, conocida como Marianela, expresó su alegría y profunda emoción al recibir su casa. Además, agradeció a todas las personas que hicieron posible que su sueño se convirtiera en realidad.

“Darle las gracias primero a Dios que está allá arriba, a nuestro presidente Luis Abinader, y al doctor Modesto Guzmán, gracias y mil gracias”, dijo la beneficiaria de la vivienda.

La intervención incluyó el equipamiento de la vivienda con artículos esenciales, como muebles, comedor, juegos de habitación, televisor, estufa, nevera y abanicos. También se entregaron otros enseres para brindar mayor comodidad a la familia

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