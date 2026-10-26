Gobierno contempla cambio de fogones por estufa en más 10 mil hogares Santiago

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Santiago. – La Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC) continuó este domingo en Santiago de los Caballeros la expansión del programa “Cambio de Fogones por Estufas”, llevando soluciones a familias de bajos ingresos mediante una jornada encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader Corona, y el director general de la institución, Edgar Augusto Féliz Arbona.
La intervención forma parte de la estrategia social del Gobierno dominicano para mejorar las condiciones de vida de los hogares vulnerables, sustituyendo los tradicionales fogones de leña y carbón por estufas y cilindros de gas, mejorando la salud familiar y la protección del medioambiente.
Cambio de fogones por estufas
Durante la jornada, DASAC desplegó acciones en diferentes sectores y municipios de Santiago, con intervenciones que abarcaron el cambio de fogones por estufas, reparación de techos, evaluación de viviendas afectadas por inundaciones, entrega de enseres del hogar y distribución de raciones alimenticias crudas.
El director de DASAC, Edgar Augusto Féliz Arbona, destacó que este programa forma parte de los esfuerzos del Gobierno para llevar soluciones concretas a las familias más vulnerables, mejorando sus condiciones de vida y contribuyendo a la protección de su salud y del medioambiente.
Entre las localidades contempladas en el operativo figuran Santiago Oeste, Hato del Yaque, Baitoa, Pedro García, La Canela, Jacagua, Sabana Iglesia, Puñal, Sajoma, Tamboril, Villa González, Bisonó, Licey al Medio, entre otros.
“Con este programa buscamos que las familias dominicanas puedan cocinar de manera más segura, saludable y digna. No se trata solamente de sustituir un fogón por una estufa, sino de llevar bienestar a los hogares y continuar transformando la vida de quienes más necesitan el respaldo del Gobierno”, expresó Féliz Arbona.
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Programa a Santiago de los Caballeros
El funcionario reafirmó que DASAC continuará trabajando de manera cercana a las comunidades, articulando sus programas de asistencia alimentaria, mejoramiento de viviendas y entrega de enseres para ofrecer respuestas integrales a las necesidades de la población.
Al dirigirse a los presentes el presidente de la República, Luis Abinader Corona, destacó la importancia de este programa que tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de la población dominicana.
Con la llegada de este novedoso programa a Santiago de los Caballeros, coordinado por la subdirectora de DASAC, Luz Estrella, la institución amplía el alcance de esta iniciativa, que proyecta beneficiar a más de 10 mil hogares mediante la promoción de alternativas de cocción más saludables y sostenibles, en consonancia con las políticas sociales impulsadas por el presidente Luis Abinader Corona.
La primera entrega realizada este domingo benefició a 2,200 de algunas comunidades de esta provincia cibaeña.
En la actividad también estuvieron presentes, autoridades provinciales y municipales de Santiago de los Caballeros; representantes de instituciones públicas vinculadas a la jornada, así como líderes comunitarios y familias beneficiarias del programa “Cambio de Fogones por Estufas”.
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