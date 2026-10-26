Gobierno contempla cambio de fogones por estufa en más 10 mil hogares Santiago

Santiago. – La Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC) continuó este domingo en Santiago de los Caballeros la expansión del programa “Cambio de Fogones por Estufas”, llevando soluciones a familias de bajos ingresos mediante una jornada encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader Corona, y el director general de la institución, Edgar Augusto Féliz Arbona.

La intervención forma parte de la estrategia social del Gobierno dominicano para mejorar las condiciones de vida de los hogares vulnerables, sustituyendo los tradicionales fogones de leña y carbón por estufas y cilindros de gas, mejorando la salud familiar y la protección del medioambiente.

Cambio de fogones por estufas

Durante la jornada, DASAC desplegó acciones en diferentes sectores y municipios de Santiago, con intervenciones que abarcaron el cambio de fogones por estufas, reparación de techos, evaluación de viviendas afectadas por inundaciones, entrega de enseres del hogar y distribución de raciones alimenticias crudas.

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El director de DASAC, Edgar Augusto Féliz Arbona, destacó que este programa forma parte de los esfuerzos del Gobierno para llevar soluciones concretas a las familias más vulnerables, mejorando sus condiciones de vida y contribuyendo a la protección de su salud y del medioambiente.

Entre las localidades contempladas en el operativo figuran Santiago Oeste, Hato del Yaque, Baitoa, Pedro García, La Canela, Jacagua, Sabana Iglesia, Puñal, Sajoma, Tamboril, Villa González, Bisonó, Licey al Medio, entre otros.

“Con este programa buscamos que las familias dominicanas puedan cocinar de manera más segura, saludable y digna. No se trata solamente de sustituir un fogón por una estufa, sino de llevar bienestar a los hogares y continuar transformando la vida de quienes más necesitan el respaldo del Gobierno”, expresó Féliz Arbona.