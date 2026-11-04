¡Frontera bajo supervisión! Defensa y Presidencia recorren pasos fronterizos

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Jimaní.– El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, recorrieron este miércoles los principales pasos fronterizos del país y comprobaron que las actividades comerciales y el tránsito autorizado se desarrollan con normalidad, incluido el paso de Malpaso, en Jimaní.
La jornada de supervisión abarcó las provincias de Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales, con el propósito de verificar las condiciones de seguridad y evaluar el trabajo de los organismos militares responsables de proteger la frontera terrestre.
Durante las visitas, ambos funcionarios estuvieron acompañados de los comandantes generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana. También del director general del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT). Así mismo del director de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (J-2).
Autoridades verifican normalidad en Malpaso
En el paso fronterizo de Malpaso, las autoridades constataron el desenvolvimiento habitual de las actividades comerciales. También el tránsito autorizado de personas, bajo la vigilancia de los organismos responsables de mantener el orden y la seguridad.
El recorrido permitió observar las condiciones operativas de los diferentes puntos de cruce. También conocer de primera mano el desempeño del personal militar desplegado en la zona.
La supervisión también busca fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables de la vigilancia, la inteligencia y la protección de la frontera dominicana.
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Fernández Onofre respalda a soldados fronterizos
Uno de los aspectos destacados de la jornada fue el encuentro del ministro de Defensa con los soldados desplegados en las unidades fronterizas.
Fernández Onofre reconoció el compromiso, la disciplina y la entrega del personal militar, al tiempo que reafirmó el respaldo del alto mando a quienes cumplen la misión de proteger la soberanía nacional.
El funcionario exhortó a los soldados a continuar desempeñando sus responsabilidades con profesionalismo, firmeza y apego a los valores institucionales.
Asimismo, destacó el sacrificio que representa servir en la frontera, muchas veces lejos de sus hogares y familias, y valoró su contribución a la seguridad y la tranquilidad del país.
Refuerzan coordinación y vigilancia fronteriza
La visita conjunta de los ministros de Defensa y de la Presidencia reafirma el compromiso del Estado dominicano con la protección de sus fronteras y el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia y respuesta ante posibles eventualidades.
Las autoridades destacaron la importancia de mantener una frontera organizada y protegida, sin afectar innecesariamente las actividades económicas y sociales de las comunidades fronterizas.
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