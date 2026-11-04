¡Frontera bajo supervisión! Defensa y Presidencia recorren pasos fronterizos

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Jimaní.– El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, recorrieron este miércoles los principales pasos fronterizos del país y comprobaron que las actividades comerciales y el tránsito autorizado se desarrollan con normalidad, incluido el paso de Malpaso, en Jimaní.

La jornada de supervisión abarcó las provincias de Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales, con el propósito de verificar las condiciones de seguridad y evaluar el trabajo de los organismos militares responsables de proteger la frontera terrestre.

Durante las visitas, ambos funcionarios estuvieron acompañados de los comandantes generales del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana. También del director general del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT). Así mismo del director de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (J-2).

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Autoridades verifican normalidad en Malpaso En el paso fronterizo de Malpaso, las autoridades constataron el desenvolvimiento habitual de las actividades comerciales. También el tránsito autorizado de personas, bajo la vigilancia de los organismos responsables de mantener el orden y la seguridad. El recorrido permitió observar las condiciones operativas de los diferentes puntos de cruce. También conocer de primera mano el desempeño del personal militar desplegado en la zona. La supervisión también busca fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables de la vigilancia, la inteligencia y la protección de la frontera dominicana. Publicidad