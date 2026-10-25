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Frente Amplio llama a movilización para defender a los productores de arroz

La movilización partirá desde el parque de Nagua, en la provincia María Trinidad Sánchez, en la salida hacia San Francisco de Macorís. Ambas organizaciones llamaron a productores agrícolas, trabajadores, comerciantes, organizaciones sociales y a la población en general a sumarse a esta jornada en defensa de un sector fundamental para la economía rural y la alimentación del pueblo dominicano.

Noemy Vicioso
Frente Amplio llama a movilización para defender a los productores de arroz
Frente Amplio llama a movilización para defender a los productores de arroz
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Nagua, María Trinidad Sánchez. – El Frente Amplio y el Bloque Popular Jesús Adón convocaron a la ciudadanía a participar en una caminata-protesta este domingo 25 de octubre, a las 9:30 de la mañana, en Nagua, para defender la producción nacional de arroz y reclamar políticas públicas que protejan a los productores dominicanos frente a la competencia de las importaciones.

La movilización partirá desde el parque de Nagua, en la provincia María Trinidad Sánchez, en la salida hacia San Francisco de Macorís. Ambas organizaciones llamaron a productores agrícolas, trabajadores, comerciantes, organizaciones sociales y a la población en general a sumarse a esta jornada en defensa de un sector fundamental para la economía rural y la alimentación del pueblo dominicano.

Compromisos comerciales

María Teresa Cabrera, presidenta del Frente Amplio, afirmó que la derogación del Decreto 693-24 mediante el Decreto 635-26 genera preocupación por sus posibles efectos sobre la producción arrocera, el empleo rural y la seguridad alimentaria, al tiempo que sostuvo que el país necesita políticas que permitan cumplir los compromisos comerciales sin sacrificar la capacidad de producir sus propios alimentos ni poner en desventaja a los productores nacionales.

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“Hemos dicho que el arroz no es una mercancía cualquiera: es un alimento esencial para el pueblo dominicano. Además, el sustento de miles de familias productoras y trabajadoras. Debilitar nuestra producción nacional para favorecer las importaciones puede tener consecuencias económicas y sociales que van mucho más allá del campo. La seguridad alimentaria también es soberanía nacional”, expresó Cabrera.

La dirigente política recordó que el Frente Amplio advirtió sobre las implicaciones de la derogación del Decreto 693-24 mediante el Decreto 635-26. Además, sobre los riesgos que esta decisión representa para la producción nacional de arroz, el empleo rural y la seguridad alimentaria. Señaló que la organización exigió oportunamente que no se derogara la disposición. Precisamente por tratarse de un sector estratégico cuya protección debe prevalecer en las decisiones de política comercial.

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