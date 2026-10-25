Frente Amplio llama a movilización para defender a los productores de arroz

Nagua, María Trinidad Sánchez. – El Frente Amplio y el Bloque Popular Jesús Adón convocaron a la ciudadanía a participar en una caminata-protesta este domingo 25 de octubre, a las 9:30 de la mañana, en Nagua, para defender la producción nacional de arroz y reclamar políticas públicas que protejan a los productores dominicanos frente a la competencia de las importaciones.

La movilización partirá desde el parque de Nagua, en la provincia María Trinidad Sánchez, en la salida hacia San Francisco de Macorís. Ambas organizaciones llamaron a productores agrícolas, trabajadores, comerciantes, organizaciones sociales y a la población en general a sumarse a esta jornada en defensa de un sector fundamental para la economía rural y la alimentación del pueblo dominicano.

Compromisos comerciales

María Teresa Cabrera, presidenta del Frente Amplio, afirmó que la derogación del Decreto 693-24 mediante el Decreto 635-26 genera preocupación por sus posibles efectos sobre la producción arrocera, el empleo rural y la seguridad alimentaria, al tiempo que sostuvo que el país necesita políticas que permitan cumplir los compromisos comerciales sin sacrificar la capacidad de producir sus propios alimentos ni poner en desventaja a los productores nacionales.