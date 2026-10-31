Unas 1,100 personas forman lazo humano contra el cáncer de mama

Unas 1,100 personas se unieron en Santiago para promover la detección temprana del cáncer de mama, durante una jornada de solidaridad organizada como parte de la campaña «Porque Te Quiero».

Vestidos de rosado, colaboradores, empresarios y representantes de distintas instituciones formaron el Gran Lazo Humano de esta iniciativa, impulsada por la Corporación Zona Franca Santiago junto a Mēdica, para crear conciencia sobre la importancia de la prevención y el diagnóstico oportuno.

Fernando García, director de Operaciones de la corporación, informó que la edición de este año facilitó 3,477 estudios preventivos. Además, indicó que, en sus doce ediciones, la campaña acumula cerca de 25,000 estudios.