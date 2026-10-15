Educación investiga agresión física entre estudiantes en politécnico de Santiago

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El Ministerio de Educación informó que da seguimiento a un incidente de agresión física entre estudiantes ocurrido el pasado viernes 9 de octubre, conforme a los protocolos establecidos para el abordaje de estas situaciones en los centros educativos.
La institución explicó que tras tener conocimiento de lo ocurrido en el Politécnico Profesora Ana Gloria de la Cruz de Estella, en Santiago, inició las indagaciones correspondientes. Además, estableció comunicación con las familias de las estudiantes involucradas, con el propósito de garantizar el acompañamiento y seguimiento del caso.
Como parte de las actuaciones, representantes de la Policía Escolar y de la Fiscalía acudieron al centro educativo. Esto, para conocer las circunstancias del incidente y realizar las indagaciones correspondientes.
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El Ministerio de Educación indicó que el equipo de gestión del centro, junto con la Unidad de Orientación y Psicología, mantiene el seguimiento de la situación, en coordinación con las familias y las autoridades competentes.
Asimismo, señaló que se contemplan acciones de orientación y acompañamiento dirigidas a fortalecer la convivencia pacífica. Asimismo, el respeto mutuo y la resolución adecuada de conflictos entre los estudiantes.
El Ministerio de Educación reiteró su compromiso con la protección de los estudiantes, el respeto a sus derechos. Así como la promoción de ambientes escolares seguros, en los que prevalezcan el diálogo, la convivencia y la cultura de paz.
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