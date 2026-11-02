Fiesta callejera termina a pedradas y bombazos en Brisas del Yuna

Bonao, RD.- Una fiesta callejera que se prolongaba hasta casi la una de la madrugada habría terminado entre pedradas contra agentes de la Policía Nacional y el uso de gases lacrimógenos para dispersar a los presentes, según una denuncia sobre lo ocurrido en Los Solares del barrio Puerto Rico, sector Brisas del Yuna de esta localidad.

El incidente, registrado la noche del domingo y la madrugada de este lunes, ha motivado un reclamo por el ruido excesivo, la intranquilidad y el irrespeto al descanso de las familias que residen en esa comunidad.

De acuerdo con la versión recibida, varias personas participaban en uno de los llamados “teteos”, término popular utilizado para describir fiestas desenfrenadas en las calles, cuando agentes policiales se presentaron en el lugar.

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Algunos de los presentes recibieron a los uniformados a pedradas

La denuncia sostiene que algunos de los presentes recibieron a los uniformados a pedradas. Ante esa reacción, los agentes habrían utilizado gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. La información suministrada no precisa si hubo personas heridas o detenidas.

El reclamo pone el foco en las consecuencias de estas actividades para quienes necesitan descansar y cumplir con sus responsabilidades al día siguiente. Cuestiona que la diversión de un grupo termine convirtiéndose en una fuente de ruido y alteración de la tranquilidad para las viviendas del entorno.

“¿Hasta cuándo la falta de conciencia y el irrespeto al descanso de los demás?”, plantea el texto de la denuncia, que reclama mayor responsabilidad de quienes participan en estas concentraciones.

También cuestiona la presunta agresión contra los policías y advierte que lanzar piedras contra los agentes representa una escalada de violencia que requiere esclarecimiento y una respuesta de las autoridades.