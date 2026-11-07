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Celebran la duodécima Feria del Chivo Liniero en la Línea Noroeste

El chivo liniero está de fiesta en Montecristi, y es que teniendo como sede la comunidad de Hato del Medio, en Villa Elisa, abrió este viernes la feria que celebra doce años dedicada a uno de los platos más representativos de la Línea Noroeste. Con el chivo como protagonista, Hato del Medio vuelve a reunir […]

Ruth Salcedo
Feria del Chivo Liniero en Hato del Medio, Montecristi.
Hato del Medio, en Villa Elisa, acoge la duodécima edición de la Feria del Chivo Liniero. (Foto Externa)
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El chivo liniero está de fiesta en Montecristi, y es que teniendo como sede la comunidad de Hato del Medio, en Villa Elisa, abrió este viernes la feria que celebra doce años dedicada a uno de los platos más representativos de la Línea Noroeste.

Con el chivo como protagonista, Hato del Medio vuelve a reunir a la comunidad en torno a un sabor que identifica a la región, la feria abrió con la participación de autoridades de Montecristi y Santiago Rodríguez y contará con diversas actividades a lo largo de la celebración.

Doce años después, Hato del Medio sigue haciendo fiesta alrededor de un plato que tiene un lugar propio en la mesa de la Línea Noroeste.

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ETIQUETAS:MontecristiLínea NoroesteVilla ElisaHato del MedioFeria del Chivo Liniero
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