Celebran la duodécima Feria del Chivo Liniero en la Línea Noroeste

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
El chivo liniero está de fiesta en Montecristi, y es que teniendo como sede la comunidad de Hato del Medio, en Villa Elisa, abrió este viernes la feria que celebra doce años dedicada a uno de los platos más representativos de la Línea Noroeste.
Con el chivo como protagonista, Hato del Medio vuelve a reunir a la comunidad en torno a un sabor que identifica a la región, la feria abrió con la participación de autoridades de Montecristi y Santiago Rodríguez y contará con diversas actividades a lo largo de la celebración.
Doce años después, Hato del Medio sigue haciendo fiesta alrededor de un plato que tiene un lugar propio en la mesa de la Línea Noroeste.
Te puede interesar
- Fallece adolescente al inhalar gas; madre y hermanito internos
- Comunicador pide investigar muerte de hijo hallado envenenado
- PLD acusa al Gobierno de dar la espalda a productores de habichuelas
- Pastor Custodio Matos pide más oportunidades para jóvenes de la región Sur
- Mujer asesinada por su expareja habría denunciado amenazas ante la Policía