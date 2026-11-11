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Cuatro hijos quedaron sin su madre tras un feminicidio-suicidio ocurrido este martes en la comunidad de Villa Liberación, en La Otra Banda, al suroeste de Santiago, donde una mujer de 38 años murió tras ser atacada presuntamente por su expareja.

La víctima fue identificada como Alexandra Josefina Santos, quien, según testimonios, acababa de regresar a su vivienda luego de presentar una denuncia por amenazas contra su expareja cuando habría sido atacada con un arma blanca.

El presunto agresor fue identificado como Alejandro Villa, de 53 años, quien habría fallecido posteriormente por suicidio, de acuerdo con las informaciones ofrecidas sobre el caso.

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La familia y el impacto en la comunidad

Personas cercanas a la pareja indicaron que ambos tenían aproximadamente diez años separados, aunque residían en espacios contiguos. De los cuatro hijos de Alexandra, dos eran fruto de la relación entre ambos.

La tragedia también ha provocado consternación entre personas de la comunidad y miembros de la Iglesia católica, donde los hijos de la víctima participaban en actividades de la pastoral juvenil.

El sacerdote Juan Morillo Tejada, conocido como Juancito, expresó su pesar por lo ocurrido y rechazó cualquier intento de justificar la violencia contra las mujeres o de imponerles la continuidad de una relación sentimental.

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El religioso hizo un llamado a detener este tipo de hechos, en medio de la preocupación por los casos de violencia contra las mujeres que continúan registrándose en el país.

La violencia y las circunstancias pendientes

El suceso vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la violencia ejercida contra las mujeres y la importancia de atender las denuncias de amenazas y proteger a quienes se encuentran en situaciones de riesgo.

Mientras tanto, quedan por esclarecer las circunstancias en que ocurrió el crimen y las actuaciones relacionadas con la denuncia que, según los testimonios, habría presentado la víctima antes de regresar a su vivienda.