Familias de Carrizal temen perder sus tierras y denuncian presunto despojo

Familias de la comunidad Carrizal, en Peralta, Azua, denunciaron un supuesto plan para quitarles los terrenos que recibieron durante el gobierno de Danilo Medina. Los afectados aseguran que las autoridades buscan anular sus títulos para entregar las parcelas a dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Los propietarios mostraron sus documentos y reclamaron que las autoridades construyan un canal de riego y acondicionen el asentamiento agrícola. Según denunciaron, los terrenos permanecen abandonados y cubiertos de maleza.

“Lo que están haciendo es otro fraude, quitarnos esto y ponerlo en otro título para dárselo a otra persona”, afirmó Ana Josefa Díaz Ramírez.

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Por su parte, Bolívar Ramírez explicó que durante el gobierno anterior las tierras estaban aradas y tenían tuberías para llevar agua a las parcelas. Sin embargo, aseguró que el lugar se deterioró y que ahora pretenden quitarles los terrenos que recibieron.

El abogado Alberto Núñez también cuestionó las acciones que atribuye a las autoridades actuales. Según explicó, el 27 de diciembre de 2017, durante el gobierno de Danilo Medina, adjudicaron 15 tareas de tierra a cada uno de 261 beneficiarios.

“Ahora las autoridades están haciendo un levantamiento para anular esas titulaciones y adjudicarlas a otras personas”, denunció Núñez.