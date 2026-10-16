Familias de Carrizal temen perder sus tierras y denuncian presunto despojo

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Familias de la comunidad Carrizal, en Peralta, Azua, denunciaron un supuesto plan para quitarles los terrenos que recibieron durante el gobierno de Danilo Medina. Los afectados aseguran que las autoridades buscan anular sus títulos para entregar las parcelas a dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Los propietarios mostraron sus documentos y reclamaron que las autoridades construyan un canal de riego y acondicionen el asentamiento agrícola. Según denunciaron, los terrenos permanecen abandonados y cubiertos de maleza.
“Lo que están haciendo es otro fraude, quitarnos esto y ponerlo en otro título para dárselo a otra persona”, afirmó Ana Josefa Díaz Ramírez.
Por su parte, Bolívar Ramírez explicó que durante el gobierno anterior las tierras estaban aradas y tenían tuberías para llevar agua a las parcelas. Sin embargo, aseguró que el lugar se deterioró y que ahora pretenden quitarles los terrenos que recibieron.
El abogado Alberto Núñez también cuestionó las acciones que atribuye a las autoridades actuales. Según explicó, el 27 de diciembre de 2017, durante el gobierno de Danilo Medina, adjudicaron 15 tareas de tierra a cada uno de 261 beneficiarios.
“Ahora las autoridades están haciendo un levantamiento para anular esas titulaciones y adjudicarlas a otras personas”, denunció Núñez.
Notas relacionadas
El abogado sostuvo que esa medida violaría el principio de continuidad del Estado y el artículo 51 de la Constitución dominicana, que reconoce el derecho a la propiedad.
Los denunciantes también señalaron a la senadora de Azua, Lidia Díaz, a quien acusan de supuestamente impulsar la entrega de parcelas a dirigentes del PRM.
“Ella es la que anda detrás de eso. Tienen 25 parcelas repartidas en Peralta, 25 en Magua y 50 aquí en Carrizal”, afirmó Héctor Sánchez.
Propietarios advierten que defenderán sus tierras
Los afectados aseguraron que no entregarán sus parcelas. También advirtieron sobre posibles enfrentamientos si otras personas reclaman los mismos terrenos.
“En este terreno, en vez de correr agua, lo que va a correr es sangre. Cuando dos familias tengan derecho sobre una misma parcela y con un mismo título emitido por el Instituto Agrario, será la muerte la que decida quién es el dueño”, expresó Luis Ramírez.
Mientras tanto, María Brito, de 72 años, rechazó cualquier intento de cambiar la titularidad de su terreno.
“Nosotros primero muertos que entregar este terreno. Quien quiera cambiar ese nombre y ponerlo a otra persona tendrá que mochar esta cabecita que yo tengo”, manifestó.
Sánchez responsabilizó a funcionarios del Gobierno, especialmente a los de Peralta, y a la senadora Lidia Díaz de cualquier hecho violento que pueda surgir a raíz del conflicto.
Denuncian presión para entregar los títulos
Bolívar Ramírez aseguró que representantes del Gobierno les propusieron entregar sus títulos de propiedad. Según relató, la visita ocurrió el año pasado y participaron representantes del Instituto Agrario Dominicano (IAD).
Ramírez identificó a uno de los funcionarios como Rober Vargas. Los propietarios insistieron en que defenderán sus terrenos y pidieron a las autoridades una respuesta ante sus denuncias.
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