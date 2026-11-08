Familiares de “El Flaco” cuestionan versión policial sobre su muerte

Navarrete, Santiago.— La muerte de Joel de Jesús Rojas, alias “El Flaco”, ocurrida la noche del sábado durante un operativo policial en el sector Mejía, enfrenta dos versiones. La Policía sostiene que el hombre murió tras enfrentar a agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), mientras sus familiares cuestionan las circunstancias del hecho y aseguran que fue ejecutado.

Yahaira Ramona Hernández, hermana de Rojas, dijo que su pariente tenía una audiencia en Mao el pasado lunes y que el martes acudió al Palacio de Justicia de Santiago para cumplir con la firma periódica por varios procesos pendientes. Por esa razón, cuestionó que no resultara detenido durante esas diligencias judiciales si, como sostiene la Policía, era buscado por las autoridades.

La mujer también rechazó que se tratara de un intercambio de disparos. Según explicó, la esposa de su hermano le contó que este dormía cuando se produjo la intervención policial. Asimismo dijo que su hijo pequeño se encontraba en la vivienda.

Publicidad

Padre de «El Flaco» reconoce pasado vinculado a actividades ilícitas

Por su parte, Juan Arismendy Hernández, padre del fallecido, pidió perdón a los residentes de Navarrete por los problemas que, según reconoció, su hijo habría causado.