Familia pide investigar supuesta discordancia en sorteo de lotería; reclaman premio ganado

Hato Mayor.- Una familia residente en Los Hatillos, Hato Mayor, se vio envuelta en una controversia luego de presenciar la transmisión en vivo del sorteo de la Lotería Anguila de las 9 de la noche.

El número anunciado como ganador, 33-42-25, coincidía con el boleto que habían adquirido en una banca loteka local.

“Yo jugué esa tripleta en La Anguila la noche del sábado y fui favorecido. Yo soy un jugador de esa banca Loteka, que tengo más de diez años y jugué esa tripleta por un sueño que me hice. La placa de mi motor es 33, la esposa mía, el número de su cédula es 42 y el 25 lo jugué por el hijo mío” expresó hombre que dice tener boleto ganador de una tripleta.

Sin embargo, su alegría se convirtió en desconcierto al dirigirse a cobrar su premio y descubrir que el número impreso en su boleto, difería significativamente del anunciado en la transmisión en vivo y en las redes sociales.

“Voy y juego esa tripleta y cuando voy a cobrar, me dicen que no, que esa tripleta no salió. Nosotros tenemos las evidencias de que fuimos ganador de esa tripleta y tenemos el Ticket que fuimos y lo jugamos”